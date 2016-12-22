İnsan ömrünü uzatmak için erken teşhis

İnsan ömrünün 120 yıla kadar uzadığını düşünün. Bu hayal artık çok uzakta değil. Dijitalleşen sağlık sektörüyle beraber çok yakın bir zamanda gerçekleşecek bir hayal. 3D yazıcılarla üretilen organlar ve erken teşhis yöntemleriyle hedef, insan ömrünü 120 yıla kadar uzatmak. 3D yazılarla organlar üretilmeye başlandı. Ancak en önemlisi de erken teşhis edilen hastalıklar için geliştirilen teknolojiler.

Eskiden kanser başta olmak üzere birçok hastalık, ilerleyen evlerinde tespit edilebiliyordu. Ancak şimdi ise dijitalleştirilen ve geliştirilen teknolojiler sayesinde birçok hastalık ilk evresinde ve hatta daha başlamadan önce tespit edilebiliyor. Alzheimer’dan kansere kadar birçok hastalık, artık daha başlamadan önce belirleniyor ve buna uygun tedavi yöntemleriyle kontrol altına alınıyor. Geliştirilen yöntemlerle dünyada uygulanan yöntemlerin örneklerini paylaşalım.

AKILLI HAP

Erken teşhis konusunda devrim yaratacak bir çalışma Google’dan geldi. Teknoloji devi Google’ın deneysel ürünler geliştirdiği Google X laboratuvarı akıllı bir hap geliştirdi. Kalp krizi, felç ve kanser gibi ölümcül hastalıklara erken teşhis koyması beklenen bu akıllı hapın içinde demir-oksit nanopartikülleri bulunuyor. Manyetik olan bu partiküller kanserli hücrelere yapışıyor ve manyetik bir çekim alanı yaratan bir cihazın hastanın bileğine takılarak demir-oksit partikülleri ile “işaretlenmiş” kanserli hücreleri kendine doğru çekeceği belirtiyor. Henüz araştırma aşamasında olan projenin hayata geçmesi halinde, hastalar bileklerinde bulunan bir sensör sayesinde sürekli gözlem altında tutulabilecek. Ancak bunun için daha zaman var. Google X laboratuvarından paylaşılan bilgilere göre bu projenin kullanıma sunulması için 5 yıl var.

YÜZDE 80’İ GEÇ TEŞHİS

Paylaşılan verilere göre yılda 51 bin kanser teşhisi önlenebilir nedenlerden kaynaklanıyor. Ancak en üzücü veri ise Türkiye'deki kanser vakalarının yaklaşık yüzde 80'i geç aşamada teşhis ediliyor. Geliştirilen teknolojilerle şu anda daha çok kadınlarda görülen meme kanseri erken teşhis edilebiliyor. Düzenli kontrolden, doktorla etkin iletişim kurmak, göğüs taraması yaptırmak ve yaşam tarzında yapılacak değişiklikler ile meme kanserinin erken teşhisi sağlanabiliyor ve hastalığın ilerleyişi kontrol altına alınabiliyor. Bu alana yatırım ve teknolojileri kullanıma sunan şirketlerin başında GE geliyor.

Türkiye'deki kamu ve tıbbi camia ile işbirliği yaparak GE, kanserin erken teşhisini ve gerekli olması durumunda, kanserin erken aşamada tedavi edilerek şanslarının daha yüksek olmasını sağlamak amacıyla kadınları düzenli olarak taramaya teşvik ediyor.

İnsan ömrünü uzatmak için erken teşhis

ERKEN TEŞHİS HASTANESİ

Sadece meme kanseri için değil, diğer hastalıklar için erken teşhis yöntemleri Türkiye’de hayata geçirilecek. Bunun en önemli adımı da ekim ayında atıldı. Türkiye’nin stratejik sağlık dönüşüm programı çerçevesinde, GE Sağlık, GAMA Holding AŞ ve Türkerler İnşaat AŞ bugün, Sağlık Bakanlığı’nın iki stratejik kamu özel ortaklığı projesi olan İzmir ve Kocaeli Entegre Sağlık Kampüs Projeleri’nin geliştirilmesi için anlaşma imzaladı. Türkiye’de sağlık sektöründe şimdiye kadar en büyüklerinden biri ve Sağlık Bakanlığı’nın onayına tabi olan anlaşmanın birçok kapsamı bulunuyor. Bu hastanelerde hastalıkta erken tanı ve tedavi sağlayan 2000’i aşkın ileri teknoloji görüntüleme ünitesi devreye alınacak.