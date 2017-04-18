İnsan ticareti yapan 5 kişi yakalandı

Kuzey Kıbrıs, insan tacirlerinin üssü olmaya devam ederken gece yarısı gerçekleştirilen operasyonda ülkeye kaçak getirilen 17 kişi, tekne kaptanı ve ona yardım edenler yakalandı

Kuzey Kıbrıs’ı mültecilerin geçiş üssü haline getiren insan tacirleri, bu kez Türkiye-Mersin’den aldıkları 17 Suriyeliyi yasa dışı yollardan ülkeye soktuktan kısa bir süre sonra yakalandı. Umut tacirlerinin mültecilerden kişi başı 2 bin Euro aldıkları belirtilirken, amaçlarının KKTC’ye yasa dışı yollardan getirilen mültecileri aynı gün yine yasa dışı yollardan Güney Kıbrıs’a götürmek olduğu ortaya çıktı.



Mersinlik bölgesinden kaçak giriş yapan 17 mülteci, onları Türkiye’den getiren tekne kaptanı Rammi Bakkour ve mültecileri alıp Güney’e götürmek için orada bulunan Muhammet Özmen, Ammar Bakkour, Ensari Kösem ve Muhammet Mevlan Özmen harekete geçmek için beklerken polis tarafından kıskıvrak yakalandı.17 Suriyeli ve 5 zanlı dün İskele’de mahkemeye çıkarıldı.



AMAÇ GÜNEY KIBRIS’TI



Elde edilen bilgilere göre, Rammi Bakkour 16 Nisan tarihinde tekne ile gizlice Türkiye’ye gidip, 17 Suriyeli mülteciyi alıp KKTC’ye getirdi. Saat 21.30 sıralarında teknesini Mersinlik bölgesinde kayalık alana yanaştıran Bakkour’un yardımına ise Muhammet Özmen, Ammar Bakkour, Ensari Kösem ve Muhammet Mevlan Özmen geldi. Kaptan Bakkour ile ona yardım etmeye gelen 4 kişi, 17 Suriyeliyi kaçak bir şekilde ülkeye soktu. Polise ihbar yapılması üzerine saat 02.00 sıralarında Mersinlik köyünün batı kısmında deniz kenarında bulunan eski harnup ambarları bölgesine operasyon düzenlendi.



Operasyonda 17 Suriyeli, tekne kaptanı ve ona yardım eden 4 zanlı yakalandı. Polise ifade veren üç Suriyeli, insan tacirlerine kişi başı 2 Bin Euro ödediklerini, amaçlarının KKTC üzerinden Güney Kıbrıs’a gitmek olduğunu itiraf etti.



ÜÇ GÜN TUTUKLU KALACAKLAR



Ülkeye kaçak olarak giriş yapan 17 Suriyeli, tekne kaptanı Rammi Bakkour ve ona yardım eden Muhammet Özmen, Ammar Bakkour, Ensari Kösem ve Muhammet Mevlan Özmen “Onaylanmış liman olmayan yerden KKTC’ye kanunsuz giriş yapmak” suçlamasıyla dün İskele Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. Mahkeme, 17 Suriyeli mülteci ile zanlı Rami Bakkour, Muhammet Özmen, Ammar Bakkour, Ensari Kösem ve Muhammet Mevlan Özmen’in soruşturma amaçlı 3 gün süre ile tutuklu kalmasına emir verdi.

KAYNAK: STAR KIBRIS - SUNA ERDEN