İnsanı insanlığından utandıran görüntü!

Fotoğrafçı Paul Nicklen, ‘Sea Legacy’ adlı çevre örgütü için çekim yapmak üzere yaz sonunda Kanada’nın Buffin Adaları’na gitti. Çekim ekibi, Antartika takımadaları içinde yer alan adada yürek parçalayan bir görüntüyle karşı karşıya geldi. Ekip, bir anda karşılarında beliren ve açlıktan anormal derecede kilo kaybetmiş, ölmek üzere olan bir kutup ayısını boğazlarında koca bir düğümle kayda almaya başladı.

Nicklen, aslında kutup ayılarına yabancı bir isim değil. Kanada’nın epey kuzeyinde doğup büyüyen Nicklen, sonradan profesyonel vahşi yaşam fotoğrafçılığı yapmaya başlayan bir biyolog. Doğada 3 bin kutup ayısı gördüğünü belirten fotoğrafçı, ilk kez böyle bir görüntüye şahit olduğunu söylüyor.

Nicklen, kendisinin ve çekim ekibinin o anları gözyaşları içinde kaydettiğini aktarıyor. Tabi bu görüntüleri izlerken, “Neden duruma müdahale etmediler?” sorusu akıllara gelebilir. Nicklen, bu soruyu şöyle yanıtlıyor:

“Tabi ki bu benim de aklımdan geçti. Ancak sakinleştirici silahım ve yüzlerce kilo fok balığı etim yoktu. Bunu yapsaydım bile, kutup ayısının ızdırabını artırmaktan başka bir işe yaramayacaktı. Artı, Kanada’da doğadaki kutup ayılarını beslemek kanunlara aykırı.

Nicklen ayrıca, acılar içinde kıvranan zavallı kutup ayısının ölümünü “bir hiç uğruna ölmesini istemedim” diyerek kaydettiğini belirtiyor ve ekliyor: “Bilim insanları, ‘kutup ayılarının nesli tükeniyor’ dediğinde, insanların bunun nasıl bir şey olduğunu görmesini istedim. Kutup ayıları açlıktan ölüyor. İşte ‘açlıktan ölmenin’ nasıl göründüğü...”

Nicklen’ın kaydettiği video, küresel ısınmanın etkilerini insanlığın yüzüne tokat gibi çarpıyor. Küresel ısınma sonucu kutup bölgelerinde buzullar eriyor ve bölgede yaşayan birçok canlının habitatlarında ciddi bozulmalar meydana geliyor. Doğal ortamları yok olan canlıların nesilleri ise tükenme tehlikesiyle karşı karşıya...

Nicklen videoyu Instragram hesabından paylaşırken, “Bu durumdan hepimiz sorumluyuz. Tüm çekim ekibimiz ağlayarak bu görüntüleri sizlere ulaştırıyor” notunu düştü. Nicklen’ın 5 Aralık tarihinde paylaştığı video, 24 saat içinde 1 milyondan fazla kere izlendi.