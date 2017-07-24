İnsanlığa yakışmaz

Kıbrıs Gazetesi'nden Ahmet İlktaç'ın haberine göre Gazimağusa’da Saklıkent Sitesi’nde yabancı uyruklu kişiler tarafından kaldıkları villanın dışarısında güneş altında, aç ve susuz bir şekilde kaderine terk edilen köpek hayatını kaybetti.

Yaklaşık 1 haftadan bu yana güneş altında kaderine terk edildiği belirtilen köpeği görenler büyük üzüntü yaşadı.

Sosyal paylaşım sitesi Facebook’ta köpeğin fotoğraflarının paylaşılması üzerine köpeği o şekilde ölüme terk eden sahiplerine vatandaşlar öfkeler yağdırdı.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Ergün Okçun isimli vatandaş, ikamet ettiği Mağusa'da Saklıkent Sitesi'nde gördüğü manzaranın kendisini adeta insanlığından nefret ettirdiğini belirtti.

Ergün Okçun, sitede 9 numaralı villayı kiralayıp oturan Afrikalı bir grup öğrencinin, yaklaşık 1 hafta önce evi boşalttıklarını ancak sahibi oldukları “Chow Chow” isimli köpeği güneş altında zincirle bağlanmış şekilde bıraktıklarını söyledi.

Zavallı hayvanın çaresizlik içerisinde hayatını kaybettiğini önceki gün fark ettiğini anlatan Okçun, “peki bu evi kiraya veren ev sahibi veya bu evin dibinde oturan komşular hiç mi bu hayvanın burada aç ve susuz olarak ölüme terk edildiğini görmediler?” diye sordu.

Okçun, yaşanan vahşette sorumluluğu olanların yargılanmasını talep etti.

Kıbrıs Hayvan Hakları Derneği ise sosyal paylaşım sitesinden “Mağusa Polis Müdürlüğü’ne Çağrımızdır” başlıklı açıklamasında; Ergun Okçun isimli vatandaşın Mağusa’da Saklıkent sitesinde bir evin bahçesinde zincire bağlı bir can dostlarının cesedi ile karşılaştığının haberini aldıkları belirtildi.

Kıbrıs Hayvan Hakları Derneği, konu ile ilgili olarak Mağusa Polis Müdürlüğü’ne gerekli ihbarı yaptıklarını bildirirken, olayın soruşturulmasını ve köpeğin sahibinin gerekli cezayı almasını talep ettiklerini açıkladı.

Köpeğin sahibinin Hayvan Refah Yasası’nın 5 ve 6’nci maddelerine göre suç işlediğinin aktırıldığı açıklamada köpeğin emare kapsamında otopsisinin yapılıp evin sahiplerine ya da kiracılarına acilen ulaşılması ve olayın detaylıca araştırılması talep edildi.