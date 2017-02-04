İnsanlıkta son nokta Kedisini uyuşturup dövme yaptı

Rusya'da "Aleksandr" ismini kullanan bir dövme sanatçısı, kedisine dövme yapınca büyük tepki çekti.

The Sun'n haberine göre Sphynx cinsi, Demon isimli tüysüz kediye önce anestezi verildi. Aleksandr ardından mürekkep iğnesiyle hapishane kulesi, sigara ve bir kadın resminden oluşan dövmeyi kedinin vücuduna işledi.

YouTube'a yüklediği videoda "Umarım ona zararlı bir şey değildir" diyen Aleksandr'a çok sayıda tepki geldi. Anesteziye karşı çok hassas olduğu için kediler ancak hayati ameliyatlarda uyuşturuluyor.

Hayvan hakları savunucusu Yelizaveta Skorynina'ya göre Sphynx cinsi kedilerin cildi aşırı hassas oluyor. Demon'a yapılan bu "dövme işkencesinin" onun ölümüne dahi neden olabileceği belirtildi.