Instagram'da canlı yayın dönemi

Fotoğraf ve video paylaşım platformu Instagram, canlı yayın özelliğini dünya çapında tüm kullanıcılarına açtı. Hikâyelere benzer biçimde çalışan bu özellik, kullanıcıların cep telefonlarından tüm takipçilerine anında görüntü gönderebilmelerini sağlıyor.

Yeni özellik, Instagram'ın 10.0 numaralı sürümünden itibaren geçerli. Eğer cihazınızda bu özelliğe rastlayamadıysanız uygulamayı güncellemeniz gerekiyor.

Önce ABD'de Kasım ayında kullanılmaya başlanan bu özellikle, çok takipçisi olan meşhur kişilerin canlı yayınları da Instagram tarafından ön plana çıkarılmıştı. Popüler canlı yayınlara arama ekranında ulaşabiliyorsunuz.

Instagram, rakipleri arasında bu özelliği getiren son platform. Twitter Periscope ile, Facebook ve Snapchat de kendi uygulamaları üzerinden bir süredir canlı yayın imkânı tanıyor.