Instagram’dan yılbaşı sürprizi!

Fotoğraf paylaşma temeline dayanan sosyal medya platformu Instagram’a yılbaşı için V26 kod adlı yılbaşı güncellemesi geliyor. Instagram’ın yeni yılbaşı güncellemesiyle üç yeni festival filtresi, buzlu cam efekti, tatil makyajı ve dijital konfeti animasyonu kullanıcılara sunulacak.

YENİ FİLTRE VE ÇIKARTMALAR GELİYOR

Buzlu cam efekti, tatil makyajı ve dijital konfeti animasyonunun yanında Instagram’a yeni çıkartmalar da eklenecek. Çıkartmalar kütüphanesine penguenler, kar taneleri, buz patenleri, kış kıyafetleri ve daha birçok Noel temalı çıkartma gelecek.

SUPERZOOM’A YENİ SESLER EKLENECEK

Geçtiğimiz günlerde Instagram’a eklenen ve sevilen Superzoom efektine de güncellemeler geliyor. Superzoom efekti için yeni sesler seçebilecek. Ayrıca hikayelerdeki emojiler ve çıkartmalar için metin tabanlı bir arama özelliğinin de kullanıcıların beğenisine sunulacağı söyleniyor.

INSTAGRAM’IN MESAJLAŞMA SİSTEMİ DEĞİŞİYOR

Yakında mesajlaşma uygulamasını Instagram’ın Facebook Messenger gibi “Direct” adıyla farklı bir uygulama olarak yayınlaması bekleniyor.