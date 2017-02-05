Instagram'ın yeni halini gördünüz mü?

Instagram, tek gönderiye birden fazla fotoğraf sığdırmanızı sağlayan yeni işlevini denemeye başladı!

Instagram'ın Android uygulamasının 10.7.0 sürümünde birden fazla fotoğrafı tek gönderiye sığdırma işlevini test ettiği ortaya çıktı. Buna benzer bir işlevi Instagram reklamlarında görüyorduk ve eğer her şey yolunda giderse, aynı işlevi biz normal kullanıcılar da kullanabileceğiz.

Çok fotoğraflı gönderiler, en fazla 10 fotoğrafı galerinizden seçip, bu fotoğrafların üzerine filtre uygulayıp, zaman tünelinizde yayınlamanıza izin veriyor (ancak şimdilik çalışmıyor). Takipçileriniz, bu fotoğrafı bir albüm olarak görüyor ve içerisindeki fotoğraflar arasında kaydırarak dolaşabiliyor.

Şu an albüm oluşturmak istediğiniz fotoğrafları seçebilseniz de, bu fotoğraflar zaman tünelinde yayınlanmıyor. Yani işlev şu an test aşamasında olduğundan tam anlamıyla çalışmıyor. Instagram'ın yeni albüm işlevini önümüzdeki günlerde duyurması bizi şaşırtmayacak.