İnternetten nasıl kaybolursunuz?

Türkiye'de yaklaşık olarak 42 milyon sosyal medya kullanıcısı var ve bir kişinin sosyal medyada günde ortalama olarak geçirdiği süre 2 saat 32 dakika. Her gün sosyal medya hesaplarına bir yenisi eklenirken, kimileri de hesaplarını silmeye çalışıyor veya sildiğini düşünüyor ancak izleri bir yerlerde kalıyor. Peki, internetten 'kaybolmak' isteseniz, ne yapmanız gerekir?

Cumhuriyet'ten Necdet Çalışkan'ın haberine göre; Facebook, Twitter, Instagram ve Linkedin gibi popüler sosyal medya platformlarında, hesabınızı kapatabileceğiniz araçlar mevcut. Bunun için sosyal medya hesabınızın uygulama ayarları bölümüne girip, “Kalıcı olarak sil” veya “Hesabımı devre dışı bırak” seçeneklerini kullanabilirsiniz. Bu işlemi yaptıktan sonra, sosyal ağlara veda etmeniz mümkün. Ancak daha önceden yaptığınız paylaşımlar arşivlendiyse veya ekran görüntüleri alındıysa, yapabileceğiniz pek bir şey yok.

Arama sonuçları nasıl kaldırılır?

Her gün milyarlarca insanın internete açılış kapısı olan Google’ın arama sonuçlarını kaldırmanın yolu da yine Google’dan geçiyor. Google servislerindeki içeriklerde doğrudan Google’a, diğer web sitelerinde ilgili siteye başvurmak gerek.. Kaldırılmış içeriğin arama sonuçlarından silinmesini için “Google URL Kaldırma” aracı kullanılabilir.

Siteyle irtibat önemli

Yanlış anlaşılmasın, bize değil; ilgili siteyle irtibata geçin. Çünkü Google içeriği arama sonucundan silse bile web sayfası varlığını sürdürüyor. Bu nedenle en iyi seçenek sayfayı tamamen kaldırabilme olanağı olan ilgili web sitesiyle bağlantı kurmak. Sonuç alamazsanız hukuki yollarınız açık. İçeriğin daha az görünür kılınması ise online itibar yönetimi platformlarından Brandyourself ile sağlanabilir.

E-Mail üyelikleri nasıl silinir?

İnternette çoğu hesabı aslında e-posta bilgilerimizle açıyoruz. Bunun için en yaygın kullanılan araç da Google ve Gmail hesabı. Hatta Google hesabı ile açılıp, kullanılan çoğu uygulama ve platformu unutuyoruz. Bu hesapları bulup, silebileceğiniz bir araçlar ise “Deseat.me” ve “Just Delete Me”.

Silinen içeriklere nasıl ulaşılır?

Emrah Serbes’in deyişiyle, “Her temas iz bırakır”. İnternette de durum aynen böyle… Google’ın Cache (önbellek) özelliğini kullanarak web sitelerinin silinmeden önceki hallerini görebilmek mümkün. Kaybolan ya da silinen web sayfalarını bulabilmek için bir diğer yöntem ise Wayback Machine. Bu site üzerinden herhangi bir internet sitesinin geçmiş tarihli sayfalarına ulaşılabiliniyor.