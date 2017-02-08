İntihar eden karısını saçından yakaladı!

Çin'in Shaanxi bölgesinde bir adam, intihar etmek isteyen karısını son anda saçından yakalayarak kurtardı.

Sputnik'te yer alan habere göre kocasıyla hararetli bir tartışmaya giren kadın, yüksek bir binanın çatısından atlayarak intihar etmeye çalıştı.

Fakat Çinli adam son anda eşini, at kuyruğu yaptığı saçını tutarak yakalamayı başardı.

Bir eliyle eşinin saçlarına yapışan, diğer eliyle ise parmaklıklara tutunarak düşmeyi engelleyen adam, yaklaşık 3 dakika boyunca bu pozisyonda yardım bekledi.

Olay yerine gelen polis memurları, ikiliyi çatıya geri çıkarmayı başardı.

Öte yandan görüntülerde kadının, kendisini kurtarmaya çalışanlara 'Bırakın beni' diye bağırmaya devam ettiği duyuldu.

Haberde, olay sırasında kadının vücudunun 30 santim genişliğindeki bir borudan destek alması sayesinde saçı ve kafatasındaki zorlamanın azaldığı ve böylece kocasının bu kadar uzun süre dayanabildiği not edildi.