iPad'i arızalı olana üst model iPad!

Satışı uzun zaman önce durdurulan iPad 4 için değişim şansı geliyor. iPad 4 kullanıcıları, arızası olan cihazlarını iPad Air 2 ile değiştirebilecek.

Dördüncü jenerasyon iPad, satışa sunulalı yaklaşık 5 sene olsa da hala birçok kullanıcı tarafından kullanılmaya devam ediyor. A6X işlemciye sahip iPad 4, teknik özellikler bakımından epey geride kalmış olsa da büyük problemler oluşturmadan çalışıyor.

Cihazıyla alakalı büyük problemleri olan kullanıcıları ise sevindirici bir gelişme bekliyor. Eğer Applecare'e sahip dördüncü jenerasyon bir iPad'iniz varsa ve cihazınıza değişim yapılması gerekiyorsa, cihazınızı bir iPad Air 2 ile değiştirebilirsiniz.

Apple'ın yayınladığı bir bildiriye göre, şirketin dördüncü jenerasyon iPad stokları bittiği için değişime gelen iPad 4 yerine iPad Air 2 verilecek.

Şirket yayınladığı bildiriyle çalışanlarına, müşterileri iPad Air 2 ve cihazla birlikte gelen renk ve kapasite seçenekleriyle ilgili bilgilendirmelerini istedi.

Yalnızca 32 ve 128 GB kapasite seçeneği olan iPad Air 2, dördüncü jenerasyon iPad'ten farklı olarak altın renk seçeneğine de sahip. Müşteriler, Apple Store'daki stok durumuna bağlı olarak istedikleri cihazı seçme şansına sahip.

Örneğin 16 veya 64 GB iPad 4'e sahipseniz ve cihazınız için değiştirme kararı alınmışsa, iPad 4 32 veya 128 GB bir iPad Air 2 ile değiştirilebilecek. Ayrıca iPad Air 2 ile birlikte gelen altın renk seçeneğini de kullanmanız mümkün.

Apple, ürünlerine genellikle üretimi kestikten beş yıl sonrasına kadar destek sağlıyor. Bunun anlamı dördüncü jenerasyon iPad kullanıcıları, Apple'dan teknik destek almaya devam edebilir.

Dolayısıyla müşteriler cihazlarını, Apple'ın stoklarında bulunmayan ve üretimi durdurulan iPad 4 yerine, üretimi yakın zamanda durdurulmuş iPad Air 2 ile değiştirme hakkına sahipler.

Eğer iPad 4 için bir AppleCare planına sahipseniz ve cihazınızın değişmesini gerektiren bir arızası varsa, ek bir ücret ödemeden iPad Air 2'ye sahip olabilirsiniz.