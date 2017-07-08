İpek Mısırlı ölümünün birinci yılında anıldı

8 Temmuz 2016’da Güzelyurt-Akçay anayolunda meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden İpek Mısırlı kazanın gerçekleştiği yerde anıldı.

Kaza yerinde toplanan İpek Mısırlı’nın ailesi ve sevenleri, kaza yerine siyah çelenk bıraktı ve trafik terörünü lanetledi.

Sevenleri, etkinlikte İpek Mısırlı’nın fotoğraflarını da taşıdı.

Etkinlikte basına açıklama yapan İpek Mısırlı’nın abisi Yaşar Mısırlı, kızkardeşi İpek’i kaybedeli 1 yıl olduğunu belirterek, O’nu anmak ve trafik kazalarına bir dur demek için toplandıklarını söyledi.

‘Başka İpekler Ölmesin’diyen Mısırlı, trafikte gerekli önlemlerin alınması ve caydırıcı cezalar verilmesi gereğine vurgu yaptı.

Sürücüleri daha duyarlı olmaya çağıran Mısırlı, trafik kazalarının son bulmasını diledi.