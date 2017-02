iPhone 7’yi su altı kamerasına dönüştüren kılıf

LenzO marka kılıf, iPhone 7 ve 7 Plus telefonları su altında 100 metreye kadar kullanmanıza olanak sağlıyor.



iPhone akıllı telefonlar için her türden kılıf bulmak mümkün. iPhoneları peluş oyuncaktan bir tanka çevirmeye kadar piyasada pek çok farklı çeşit yer alıyor. Peki iPhone'unuzu bir su altı kamerası yapmaya ne dersiniz? LenzO markalı özel kılıf tam bu iş için tasarlanmış. iPhone 7 ve 7 Plus modelleri için kullanabileceğiniz kılıf, telefonunuzu 100 metreye kadar su geçirmez hale getiriyor.

Alüminyumdan üretilen kılıfta, iPhone'un kamera lensinin tam üzerine gelen büyük bir dış lens bulunuyor. Bu lens sayesinde normalde çektiğiniz kadar kaliteli fotoğraf ve 4K'ya varan çözünürlükte videoları suyun altında da çekebiliyorsunuz. Ayrıca su altında oluşacak renk bozulmalarını engellemek için iki farklı renk filtresi de var. LenzO kılıfın kendisi biraz büyükçe ama içinde iPhone'un butonlarını kullanmanızı sağlayacak mekanizmaları koyabilmek için böyle tasarlanmış. Sadece butonları kullanmak da değil, ekranda parmakla kaydırma hareketi bile yapabiliyorsunuz.

Tasarımcı Valstech firması benzer bir kılıfı iPhone 6 ve 6s için de üretmiş. Şimdi de iPhone 7 versiyonlarını piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Üretime destek için bir Kickstarter kampanyası açmışlar ve ön sipariş topluyorlar. Kickstarter kampanya sayfasında LenzO su altı kılıfın iPhone 7 versiyonu 229 dolara, iPhone 7 Plus versiyonu da 450 dolara şimdiden sipariş edilebiliyor.

Kılıflar kampanya bittikten sonra ayrıca piyasaya sürüldüğünde fiyatları iPhone 7 için 395 dolar ve 7 Plus için 749 dolar olacakmış. Yani eğer su altı fotoğrafçılığı ile ilgileniyorsanız, şu anda bir tane edinmek için iyi bir fırsat. Çünkü bir iPhone 7 ve bir LenzO kılıfın fiyatını topladığınızda, su altında kullanabileceğiniz benzer özelliklerde bir kameradan çok daha ucuza geliyor.