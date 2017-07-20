iphone 8 için rahatsız edici sızıntı!

iPhone 8 sızıntıları bitmek bilmiyor. Eh, Apple iPhone'un 10. yılına geldik, çattık. Önemli bir model olacak ve bizler de en az sizin kadar Apple'ın hamlesini merak ediyoruz

İPHONE 8'İN PARMAK OKUYUCU SENSÖRÜ ARKA KISIMDA YER ALACAK

iPhone 8 ile ilgili neredeyse kesin olan iki bölüm var. Bunlardan ilki ekran/kasa oranının sonunda iyileştirilecek olması, ikincisi ise cihazın AMOLED ekran ile geleceği. Yıllarca LCD panel kullanan iPhone'un yeni bir ekran Teknolojisi ile nasıl görüneceğini ise merak ediyoruz.

Bu noktada insanların en çok sorduğu soruların başında Touch ID geliyor. Eğer ekran/kasa oranı değişecekse, home butonu nereye gidecek. Henüz yeni bir teknolojiyi denediği bu alanda Apple, hızlı bir şekilde kararından vaz mı geçecek?

Ekrana gömülü parmak okuyucu sensör dedikoduları yükselse de buna yüksek ihtimal verilmiyor. Ortaya çıkan yeni kasa görüntüleriyse iPhone 8 parmak okuma sensörünün yeni yerini belli ediyor.

Görüntülere göre, Apple, LG ile tamamen aynı yola girecek. Cihazın Apple logosunun hemen altına yuvarlaş bir buton konularak ekran sorunun aşılması bekleniyor.

Elbette bu prototip fotoğrafları kesin kanıtlanmış şeyler değil. Başka bir prototipte ise, parmak okuma sensörü tıpkı Sony'de olduğu gibi kilit tuşuna yerleştirilmişti.

İlerleyen günlerde gelecek yeni sızıntılarla beraber iPhone 8'in tasarım hatlarının netleşmesi bekleniyor. Bu tasarım özellikle Plus modeller çıkarsa büyük sorunlar doğurabilir (Shift delete)