iPhone 8’de kablosuz şarj özelliği olacak mı?

Bildiğiniz gibi Apple’ın bu yıl iPhone’un 10. yılına özel bir telefon çıkarması bekleniyor. iPhone 8 adını taşıyan bu telefon bir süredir gündemde. Şu ana kadar gelen bilgiler telefonun birçok yeni özelliği iPhone serisine getireceği yönünde. Bu yeniliklerin başında OLED ekrana geçiş geliyor. Ancak telefonun sunacağı tek yeni özellik bu olmayacak.

Hatırlayacağınız gibi bir süre önce çıkan söylentilerde iPhone 8’de kablosuz şarj özelliği olacağı iddia edilmişti. Bugün gelen yeni bilgiler de bu söylentileri doğrular nitelikte. iOS 11’i derinlemesine inceleyen uzmanlar, işletim sisteminde “engage_power.caf” adlı bir ses dosyası olduğunu fark etti. Bu ses dosyasının büyük ihtimalle telefon kablosuz şarj cihazına yerleştirildiğinde çıkacak uyarı sesi olduğu söyleniyor. Zira telefonu kablolu olarak şarja taktığınızda “connect_power.caf” adlı farklı bir ses dosyası çalışıyor. Anlayacağınız çıkan bu son detaylarla birlikte iPhone 8’de kablosuz şarj özelliği bulunacağı neredeyse kesinleşmiş gibi.