iPhone 8'i bırak, iPhone Pro'ya bak!

Apple, üç yıldır iPhone tasarımını aynı biçimde sürdürürken bu yıl sunulacak iPhone 7S, iPhone 7S Plus ve iPhone 8 modellerinin dikkat çeken farklılıklarla gelmesi bekleniyor. Öte yandan son bilgiler, Apple’ın bu yıl iki değil üç farklı model sunacağı iPhone serisinde farklı bir isim politikasına geçebileceğini söylüyor.

Öncelikle şu an için iPhone 7S ve iPhone 7S Plus adıyla anılan modellerin cam kasa ve kablosuz şarj özelliğiyle gelmesi muhtemel gözüküyor. iPhone 8 tasarımının ise baştan aşağı değişeceği belirtilmekte. Fiziksel Ana Ekran Tuşu’nu bir kenara atacak model, yeni OLED ekranla ve bu ekran altına entegre edilmiş Touch ID parmak izi okuma sensörüyle karşımıza çıkabilir. Ek olarak, bu üç modelin tamamında yeni çift lensli kamera beklendiğinin de altını çizmek gerek.

Gelelim, iPhone serisiyle ilgili isim tartışmalarına. Bildiğiniz üzere Apple son dönemde iPad modellerini eskiden olduğu gibi iPad 2 veya iPad Air 2 gibi isimlendirmelerle anmıyor. Örneğin, daha yeni tanıtılan güncellenmiş 12.9 inç iPad Pro modeli de 12.9 inç iPad Pro 2 olarak da sunulmadı. İşte bunlardan dolayı Apple’ın yeni iPhone modellerinde de nesil rakamlarını bir kenara atabileceği tahmin ediliyor.

Eğer bu yıl iPhone 7S, iPhone 7S Plus ve iPhone 8 modellerini sunulursa, 2018 yılında durumun iPhone 8, iPhone 8S ve iPhone 8 Plus haline dönüşmesine hiç de ihtimal verilmemekte. İşte, bu durumun da yeni serinin iPhone, iPhone Plus ve iPhone Pro olarak piyasaya sürülmesine yol açacağı iddia ediliyor. Beklendiği gibi üç değil iki model gelirse de sadece iPhone ve iPhone Pro görebiliriz. shiftdelete'in haberine göre bir diğer düşünce ise, şirketin iPad’lerdeki gibi ekran boyutlarına göre sınıflandırmaya giderek ürünlerini 4.7 inç iPhone, 5.5 inç iPhone ve 5.8 inç iPhone olarak lanse edebileceği yönünde. Bu son ihtimal ise oldukça düşük görülüyor.

Tabii ki bu iPhone isimlendirmelerinin hepsi şimdilik iddia boyutunda ve tüm detaylar için Eylül ayını beklememiz gerekiyor.