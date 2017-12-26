iPhone'lar Apple'ın elinde kaldı
Apple'nın 10. yıla özel olarak çıkardığı iPhone X'le birlikte 2017'de gelen iPhone 8 ve 8 Plus modelleri satışları istenilen seviyelere ulaşılamadı. Üç ürünün toplam satışı iPhone 6 ve 6 Plus'un seviyesine erişemedi.
26/12/2017
iPhone 8 ve iPhone X hedeflenen satış rakamlarına ulaşmadı.
Dünya devi teknoloji şirketi Apple, telefon modeli iPhone'un 10. yılı olması nedeniyle ezber bozmuş bu yıla özel bir telefon çıkarmıştı.
Ancak iPhone X, iPhone 8 ve iPhone 8 Plus'un toplam satış rakamı yüzde 69'da kaldı.
iPhone 8 ve 8 Plus'ın satış rakamlarının düşüklüğü "Kullanıcılar iPhone X'i bekliyor" teziyle açıklanıyordu.
Apple'nın birçok yeni özellik eklediği iPhone X'in de satış rakamları işlerin şirketin planlarına göre gitmediğini gösterdi.
iPHONE 6 VE 6 PLUS'TAN DÜŞÜK RAKAMLAR
Bu yıl çıkan üç iPhone modelinin yüzde 69'luk satışı yakalaması, yüzde 91 ortalamayı yakalayan iPhone 6 ve 6 Plus dönemini akıullara getirdi.
FİYAT VE STOK PROBLEMİ
Düşük satış rakamlarında Apple'nın merakla beklenen telefonu iPhone X'in yüksek fiyatı ve yetersiz stok sorunuyla açıklanıyor.
PEKİ 2017'NİN EN İYİ AKILLI TELEFONLARI HANGİLERİ?
2017'nın sonlarına geldiğimiz şu günlerde teknoloji devlerinin bu yıl içerisinde çıkardıkları amiral gemilerini mercek altına aldık ve en iyi telefonları belirledik. İşte 2017'nin en iyi telefonları ve kullanıcılarına sunduğu özellikler...
One Plus 5
5.5 inç ekran
One Plus 5
64 GB depolama alanı
One Plus 5
6 GB RAM
One Plus 5
3 bin 300 mAh batarya
iPhone X
16 MP kamera
iPhone X
5.8 inç ekran
iPhone X
3 GB RAM
iPhone X
2 bin 716 mAh batarya
iPhone X
64 - 256 GB hafıza
iPhone X
12 MP çift kamera
Essential Phone
5.71 inç ekran
Essential Phone
128 GB depolama alanI
Essential Phone
4 GB RAM
Essential Phone
3 bin 40 mAh batarya
Essential Phone
13 MP kamera
Galaxy Note 8
6.3 inç ekran
Galaxy Note 8
64 GB depolama alanı
Galaxy Note 8
6 GB RAM
Galaxy Note 8
3 bin 300 mAh batarya
Galaxy Note 8
12 MP kamera
Galaxy S8
5.8 inç ekran
Galaxy S8
64 GB depolama alanı
Galaxy S8
4 GB RAM
Galaxy S8
3 bin mAh batarya
Galaxy S8
12 MP kamera
Google Pixel 2
5 inç ekran
Google Pixel 2
64 GB depolama alanı
Google Pixel 2
4 GB RAM
Google Pixel 2
2 bin 700 mAh batarya
Google Pixel 2
12.2 MP kamera
Google Pixel 2 XL
6 inç ekran
Google Pixel 2 XL
64 GB depolama
Google Pixel 2 XL
4 GB RAM
Google Pixel 2 XL
3 bin 520 mAh batarya
Google Pixel 2 XL
12.2 MP kamera
iPhone 8
4.7 inç ekran
iPhone 8
64 GB'dan başlayan depolama seçenekleri
iPhone 8
2 GB RAM
iPhone 8
1821 mAh batarya
iPhone 8
12 MP kamera
iPhone 8 Plus
5.5 inç ekran
iPhone 8 Plus
64 GB'dan başlayan depolama seçenekleri
iPhone 8 Plus
3 GB RAM
iPhone 8 Plus
2 bin 675 mAh batarya
iPhone 8 Plus
12 MP kamera