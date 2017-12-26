iPhone'lar Apple'ın elinde kaldı

iPhone 8 ve iPhone X hedeflenen satış rakamlarına ulaşmadı.

Dünya devi teknoloji şirketi Apple, telefon modeli iPhone'un 10. yılı olması nedeniyle ezber bozmuş bu yıla özel bir telefon çıkarmıştı.

Ancak iPhone X, iPhone 8 ve iPhone 8 Plus'un toplam satış rakamı yüzde 69'da kaldı.

iPhone 8 ve 8 Plus'ın satış rakamlarının düşüklüğü "Kullanıcılar iPhone X'i bekliyor" teziyle açıklanıyordu.

Apple'nın birçok yeni özellik eklediği iPhone X'in de satış rakamları işlerin şirketin planlarına göre gitmediğini gösterdi.

iPHONE 6 VE 6 PLUS'TAN DÜŞÜK RAKAMLAR

Bu yıl çıkan üç iPhone modelinin yüzde 69'luk satışı yakalaması, yüzde 91 ortalamayı yakalayan iPhone 6 ve 6 Plus dönemini akıullara getirdi.

FİYAT VE STOK PROBLEMİ

Düşük satış rakamlarında Apple'nın merakla beklenen telefonu iPhone X'in yüksek fiyatı ve yetersiz stok sorunuyla açıklanıyor.

PEKİ 2017'NİN EN İYİ AKILLI TELEFONLARI HANGİLERİ?

2017'nın sonlarına geldiğimiz şu günlerde teknoloji devlerinin bu yıl içerisinde çıkardıkları amiral gemilerini mercek altına aldık ve en iyi telefonları belirledik. İşte 2017'nin en iyi telefonları ve kullanıcılarına sunduğu özellikler...

One Plus 5

5.5 inç ekran

One Plus 5

64 GB depolama alanı

One Plus 5

6 GB RAM

One Plus 5

3 bin 300 mAh batarya

iPhone X

16 MP kamera

iPhone X

5.8 inç ekran

iPhone X

3 GB RAM

iPhone X

2 bin 716 mAh batarya

iPhone X

64 - 256 GB hafıza

iPhone X

12 MP çift kamera

Essential Phone

5.71 inç ekran

Essential Phone

128 GB depolama alanI

Essential Phone

4 GB RAM

Essential Phone

3 bin 40 mAh batarya

Essential Phone

13 MP kamera

Galaxy Note 8

6.3 inç ekran

Galaxy Note 8

64 GB depolama alanı

Galaxy Note 8

6 GB RAM

Galaxy Note 8

3 bin 300 mAh batarya

Galaxy Note 8

12 MP kamera

Galaxy S8

5.8 inç ekran

Galaxy S8

64 GB depolama alanı

Galaxy S8

4 GB RAM

Galaxy S8

3 bin mAh batarya

Galaxy S8

12 MP kamera

Google Pixel 2

5 inç ekran

Google Pixel 2

64 GB depolama alanı

Google Pixel 2

4 GB RAM

Google Pixel 2

2 bin 700 mAh batarya

Google Pixel 2

12.2 MP kamera

Google Pixel 2 XL

6 inç ekran

Google Pixel 2 XL

64 GB depolama

Google Pixel 2 XL

4 GB RAM

Google Pixel 2 XL

3 bin 520 mAh batarya

Google Pixel 2 XL

12.2 MP kamera

iPhone 8

4.7 inç ekran

iPhone 8

64 GB'dan başlayan depolama seçenekleri

iPhone 8

2 GB RAM

iPhone 8

1821 mAh batarya

iPhone 8

12 MP kamera

iPhone 8 Plus

5.5 inç ekran

iPhone 8 Plus

64 GB'dan başlayan depolama seçenekleri

iPhone 8 Plus

3 GB RAM

iPhone 8 Plus

2 bin 675 mAh batarya

iPhone 8 Plus

12 MP kamera