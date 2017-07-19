iPhone’un bilmediğiniz 10 gizli özelliği
19/07/2017
Android ise özelleştirme ve yapılandırma konularında daha fazla seçenek sunuyor. Buna rağmen, Apple'ın basit işletim sistemi altında gizli birçok gelişmiş özellik bulabilirsiniz. İşte iPhone’un bilmediğiniz 10 gizli özelliği...
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KLAVYEYİ DOKUNMATİK ALAN OLARAK KULLANIN
iPhone klavyesinin aynı zamanda ‘trackpad’ yani dokunmatik alan işlevi görebildiğini biliyor muydunuz? Bu özellik sayesinde, imleci ekrana dokunmadan daha doğru hareket ettirebilirsiniz.
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Bu özelliği kullanmak için 3D Dokunmatik özelliklere sahip bir iPhone'a ihtiyacınız olacaktır.
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Trackpad’i etkinleştirmek için iPhone klavyesinde herhangi bir yere sıkıca basılı tutun. Ardından imleci metin boyunca hareket ettirmek için parmağınızı sürükleyin.
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Bir iPad'de ise bu modu etkinleştirmek için klavyede iki parmağınızı sürüklemeniz yeterli olacaktır.
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YÜZEYİN DÜZLÜĞÜNÜ KONTROL EDİN
iOS'in Pusula uygulamasının arkasında gizli bir özellik olduğunu fark etmemiş olabilirsiniz.
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Pusula'yı hızlıca sola kaydırırsanız, bir su terazisi bulacaksınız. Böylece çerçevelerinizin doğru bir şekilde asıldığından emin olabilirsiniz.
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Su terazisini, telefonunuzu düz veya yatay tutarken kullanabilirsiniz. Ekrana dokunarak, iki yüzey arasındaki farkı ölçebilirsiniz; kırmızı kenar boşluğu, iki açının ne kadar değiştiğini gösterir.
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HESAP MAKİNESİNDE SİLME TUŞUNU KULLANIN
Bu gizli arka plan işlevi sayesinde artık hesaplamalarınızda yaptığınız minik hatalarda, C veya AC düğmelerine kullanarak en baştan başlamanız gerekmeyecek.
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Ekranın üst kısmında, rakamların görüntülendiği yerde sola veya sağa doğru hızlıca kaydırarak en son girdiğiniz rakamı silebilirsiniz.
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ÖZEL FOTOĞRAFLARINIZI GİZLEYİN
Arkadaşlarımıza bir fotoğraf göstermek istediğimizde hepimiz telefonlarımızı arkadaşlarımıza korkarak veririz.
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Ancak artık fotoğraf galerinizdeki özel resimler ortaya çıkacak diye korkmanız gerekmiyor. iPhone, en kişisel fotoğraflarınızı gizlemenin bir yolunu yarattı.
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Fotoğraflar'ın içinde, bir veya daha fazla resim seçtikten sonra Paylaş düğmesine dokunarak Gizle'yi seçin.
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Onay mesajında belirttiğiniz gibi, seçtiğiniz resimler Anılar, Koleksiyonlar ve Yıllar dosyalarında görünmez olur, ancak resimlere hala Albümler ekranından erişilebilirsiniz.
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UYKUNUZU DÜZENLEYİN
Sizi sabahları uyandırmanın yanı sıra, iOS'un en yeni sürümü belirli bir saatte uyumanıza da yardımcı olur.
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iPhone'unuzdaki Saat uygulamasınından en altta bulunan Yatma Zamanı’nı seçin.
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Öncelikle, telefonunuz sabah hangi saatte uyandırılmak istediğinizi soracaktır. Bunu belirttikten sonra, alarmın haftanın hangi günlerinde çalmasını istediğini seçebilirsiniz.
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Her gece kaç saat uyumak istediğinizi belirtirseniz, telefonunuz uyumanız gerektiği zaman geldiğinde ping'leyecektir.
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KAYIP TELEFONUNUZU BULUN
Apple Sağlık uygulamasını kullanmasanız bile, Tıbbi Kimlik bölümünü doldurmanız önerilir.
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Bunun nedeni, alerjiniz ve akrabanızın iletişim bilgileri gibi burada yazdığınız ayrıntıları, telefonunuzu bulan biri ‘Acil Durum’ tuşuna bastığında görebilir ve böylece size ulaşabilir.
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Kaybedilen bir cihazın yerini tespit etmenin daha iyi bilinen bir başka yolu, telefonunuzu harita üzerinde izlemenize olanak tanıyan ‘iPhone'umu Bul’ özelliğidir.
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iCloud altındaki Ayarlar uygulamasında bu özelliği etkinleştirebilirsiniz.
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BİLDİRİMLERDEN KAMERA FLAŞIYLA HABERDAR OLUN
Görsel bir uyarıyı sesli bir uyarıya tercih edenler bu özelliği çok beğenecektir.
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Ayarlar’dan, Genel’e ve Erişilebilirlik'e tıklayarak, uyarılar için LED Flaş ayarını Açık olarak değiştirin.
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Böylece telefonunuza bir bildirim geldiğinde iPhone’unuzun flashı yanacaktır.
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SİRİ'YE TAKMA ADLARI KULLANMASINI ÖĞRETİN
Siri, çoğu zaman birini aramak veya mesaj atmak istediğinizde kimden bahsettiğinizi anlayabiliyor.
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Ancak, "anne" veya "sevgili" gibi takma adları kişilerinize ekleyerek bu işlemi hızlandırabilirsiniz.
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Apple'ın Rehber uygulaması bunun için özel bir alana sahip ve Siri buraya girdiğiniz bilgileri kişileri tanımlamak için kullanabiliyor.
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Bir takma ad girmek için herhangi bir kartviziti açın, Düzenle'ye dokunun, Ekle'yi seçin ve ardından listeden Takma adını seçin.
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Böylece artık, sadece Siri'ye "annemi ara" veya “babama mesaj at" gibi komutlarda bulunmanız yeterli olacaktır.
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E-POSTA EKLERİNE YAZI YAZIN
Bazen bir e-posta eki kendi başına yeterince bilgi taşımaz. Bu nedenle, iOS’de e-posta eklerinizin üstüne dijital karalamalar, metinler, ve yer paylaşımları ekleyebilirsiniz.
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Size yollanan bir eki değiştirmek için, Paylaş menüsü görüntülenene kadar eke basılı tutun.
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Ardından, listeden İşaretleme ve Yanıtla'yı seçin. Yeni bir e-postaya eklediğiniz bir dosya için, eke dokunmanız ve 'işaretleme'yi seçmeniz yeterli olacaktır.
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KAMERANIZI BÜYÜTEÇ OLARAK KULLANIN
Gerçek dünyadaki görüntüleri yakınlaştırma yeteneği, loş ışıklı bir lokantadaki menüye bakarken oldukça yararlı olabilir.
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Bunu yapmank için Ayarlar'a gidin, Genel'i açın, Erişilebilirlik'i seçin ve Büyüteç'e dokunarak bu özelliği etkinleştirin.
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Bu aşamada otomatik parlaklığı da etkinleştirebilirsiniz; bu, kamera ekranının ortam ışığı seviyelerine tepki vereceği anlamına gelir.
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Bu özelliği etkinleştirdikten sonra, Kamera uygulamasını kullanırken Ana Ekran düğmesine üç kez basarak büyüteci açabilirsiniz.