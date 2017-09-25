HABER KIBRIS

Irak'ta sandıklar kapandı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) 'bağımsızlık referandumunda' oy kullanma süresinin dolduğu ve sandıkların kapandığı belirtildi.

25/09/2017

Irak'ta sandıklar kapandı
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Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) 'bağımsızlık referandumunda' oy kullanma süresinin dolduğu ve sandıkların kapandığı belirtildi.

Irak Federal Mahkemesi'nin anayasaya aykırı bularak durdurma kararı verdiği referandum süresi bir saat uzatıldıktan sonra yerel saatle 19:00'da bitti.

Referanduma Kürt nüfusun yüksek bir katılım gösterdiği gözlemlenirken, Türkmen ve Arapların çoğunlukta yaşadığı bölgelerde ise katılımın az olduğu tespit edildi.

Rudaw'ın verdiği bilgilere göre referanduma katılım oranı yüzde 78 oldu.

 

 

 

 



TAGS: Irak, refrerandum
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