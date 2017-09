İran: Referandum stratejik hata

Birleşmiş Milletler (BM) 72. Genel Kurulu'nun ardından New York'taki temaslarına devam eden İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, "The Asian Society" kuruluşunda Amerikalı gazeteci ve televizyon sunucusu Charlie Rose'un sorularını cevapladı.



IKBY'deki tartışmalı referandumla ilgili sorular üzerine Zarif, "Bunun çok ciddi hata olduğuna inanıyoruz. Kürtlerin dostu insanlar olarak Kürtlerin ebedi dostları olarak kalacağız. Irak'taki Kürt bölgesiyle sınırlı kalmayacak büyük bir stratejik hata olduğuna inanıyoruz" diye konuştu.



İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in BM Genel Merkezi'nde Genel Sekreter Antonio Guterres ile görüşmesinde Kapsamlı Ortak Eylem Planı, Myanmar ve IKBY'deki gayrimeşru referandum konularının ele alındığı öğrenildi.



Zarif, New York'taki temasları kapsamında BM Genel Kurul Başkanı Mirslav Layçak ile de görüştü.



BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve BM Güvenlik Konseyi de IKBY'deki gayrimeşru referandumun bölgeyi istikrarsızlaştırma potansiyelinden endişe duyulduğunu açıklamışt