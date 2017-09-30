İran'da taksinin üzerindeki kadın görenleri şoke etti!

İran'ın İsfehan şehrinde bir kadın taksinin üzerinde yolculuk yaptı. Bir kişi şoke eden görüntüleri kaydetti. Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerde kadın telaşlı bir şekilde arabaya tutunmaya çalışıyor. Sosyal medyada bir adamın karısını cezalandırmak için bunu yaptığı ortaya çıktı. Tepki gösteren kullanıcılar bu hareketi çok acımasız ve insanlık dışı olarak nitelendirdi.

Yetkililerin yaptığı açıklamaya göre videonun yayılmasının ardından saatler sonra adam gözaltına alındı.