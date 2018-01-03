İran'da tehlikeli gelişme! Üç istihbarat mensubu öldürüldü İran’ın Irak sınırına yakın Piranşehr kentinde üç istihbarat mensubunun öldürüldüğü belirtildi. Facebook Paylaşımı 03/01/2018 İran Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri, Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Piranşehrkenti kırsalında bugün çıkan çatışmada üç askerin yaşamını yitirdiğini duyurdu. Haberde ölen kişiler için " adsız askerler " ifadesi kullanıldı. Söz konusu ifade İran’da ağırlıklı olarak istihbarat üyeleri için kullanılır. Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmezken, saldırganlarla ilgi arama operasyonu başlatıldığı bildirildi. Saldırı olayının, ülkede perşembe gününden itibaren başlayan protesto gösterileri ile alakalı olup olmadığı bilinmiyor. Facebook Paylaşımı