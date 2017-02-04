İran'dan ABD yaptırımlarına 'füzeli' cevap!

Washington ile Tahran'ın karşılıklı yaptırım kararları iki ülke arasındaki ipleri daha da gererken, ABD'den İran'a yönelik ağır bir suçlama daha geldi. ABD Savunma Bakanı James Mattis, "terörizmin en büyük sponsorunun İran" olduğunu söyledi. İran ise bugün yapacağı Devrim Muhafızları tatbikatında yeni füze denemeleri gerçekleştireceğini duyurdu. İki ülke arasındaki son gerginlik, İran'ın geçen haftaki balistik füze denemesinin ardından tırmanmıştı.

AFP'nin haberine göre, İran bugün yapacağı Devrim Muhafızları tatbikatında yeni füze denemeleri gerçekleştireceğini duyurdu.

Devrim Muhafızları'nın internet sitesindeki açıklamada, tatbikatta İran tarafından üretilen radar, füze ve siber savaş sistemlerinin yanı sıra komuta ve kontrol merkezlerinin kullanılacağı belirtildi. Tatbikatın, İran'ın, "tehditlere ve küçük düşürücü yaptırımlara" karşı hazır olduğunu göstermek için düzenlendiği ifade edildi.

İran'ın kuzeydoğusundaki eyaletlerden Semnan'da düzenlenecek tatbikatta, kısa menzilli füzeler deneneceği açıklandı.

"Velayet Savunucuları" adlı hava savunma tatbikatının beş gün süreceği duyuruldu.

ABD SAVUNMA BAKANI'NDAN AĞIR SUÇLAMA

Öte yandan Japonya’da temaslarda bulunan ABD Savunma Bakanı James Mattis, "terörizmin en büyük sponsorunun İran" olduğunu söyledi.

Yurt dışına gerçekleştirdiği ilk seyahat turu kapsamında Güney Kore ziyaretini tamamlayarak Japonya’nın başkenti Tokyo’ya geçen Mattis, ev sahibi ülkenin hükümet yeklileriyle yaptığı görüşmelerin ardından düzenlenen basın toplantısında İran’ı hedef aldı.

DHA'nın haberine göre; Mattis, "İran söz konusuysa; bu, dünyada terörizmin tek büyük devlet sponsorudur. Görmezden gelmenin faydası yok. Reddetmenin faydası yok" ifadesini kullandı.

ABD Savunma Bakanı ayrıca, "Şu anda Ortadoğu’daki güçlerimizin sayısının arttırılması için herhangi bir gereklilik görmüyorum" dedi.

Irak ve Afganistan’ın işgalleri sırasında saha komutanlıkları yürütmüş olan eski general, kuvvet artırımı için her zaman kapasitelerinin olduğunu sözlerine ekledi.

"GÖZ YUMMA GÜNLERİ GERİDE KALDI"

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn ise Tahran'ın balistik füze denemesiyle ilgili ABD yönetiminin aldığı yeni yaptırım kararına atıf yaparak, "İran'ın, ABD'ye ve uluslararası topluma karşı düşmanca ve savaşçı eylemlerine göz yumma günleri artık geride kaldı" değerlendirmesinde bulundu.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Ulusal Güvenlik Danışmanı Flynn'in, İran'ın balistik füze denemesiyle ilgili yeni değerlendirmesi paylaşıldı. Önceki gün İran'la ilgili çok sert ifadeler kullanarak, "Bugün itibarıyla İran'ı resmen uyarıyoruz" diyen Flynn, bugünkü yeni açıklamasıyla, Tahran'a yönelik yaptırımlara vurgu yaptı.

ABD'nin İran'ın balistik füze programına destek verdikleri gerekçesiyle 13 kişi ile 12 firmaya yeni yaptırım kararı aldığını hatırlatan Flynn, "İran, bugün dünyada terörizme en fazla destek veren ülkedir" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump: İran ateşle oynuyor

ABD Başkanı Trump: İran ateşle oynuyor!

Tahran yönetimini, "Ortadoğu'yu istikrarsızlaştıran şiddet içeren eylemlere destek vermek ve bunların içinde yer almakla" suçlayan Flynn, İran'la nükleer anlaşmaya imza atan Barack Obama yönetimini de eleştirdi. Açıklamada, "İran'ın üst düzey yetkilileri, ABD'yi ve müttefiklerimizi tehdit etmeye devam ediyor" vurgusunu yapan Flynn, uluslararası toplumun İran'ın eylemlerine "fazla müsamahakar" olduğunu savundu.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) toplanıp, bir kınama kararı almasının yetersiz olduğunu belirten Flynn, "Trump yönetimi, İran'ın çıkarlarımızı tehdit eden provokasyonlarını artık tolere etmeyecektir" değerlendirmesini yaptı. Flynn, açıklamasında "İran'ın ABD'ye ve uluslararası topluma karşı düşmanca ve savaşçı eylemlerine göz yumma günleri artık geride kaldı" ifadesine yer verdi.

ABD'DEN YAPTIRIM KARARI

ABD Hazine Bakanlığı, İran'ın balistik füze programına katkı sağladıkları gerekçesiyle, 13 şahıs ve 12 firma hakkında yeni yaptırım kararı aldığını açıklamıştı.

Kampanya döneminde de İran'la nükleer anlaşmayı sıkça eleştiren ABD Başkanı Donald Trump, 20 Ocak'ta göreve başladıktan sonraki sözlerinde İran'ı birkaç kez "uyarmış", son olarak Tahran'a karşı askeri seçenek de dahil tüm seçeneklerin masada olduğunu dile getirmişti. Tahran yönetimi ise ABD'nin aldığı yaptırım kararlarının ilgili anlaşmalara aykırı olduğunu iddia ediyor.

İRAN'DAN MİSİLLEME GECİKMEDİ

Washingron'ın yaptırım kararından hemen sonra; İran da ABD merkezli şirket ve iş adamlarına yaptırım uygulayacağını duyurdu.

İran Dışişleri Bakanlığına ait internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, ABD merkezli şirket ve iş adamlarına İran tarafından yaptırım uygulanacağı belirtildi.

Açıklamada, "ABD'nin İran aleyhine kanun dışı adımlarına karşılık, mütekabiliyet esasına uygun olarak, bölgedeki aşırılık yanlısı terörist gruplara ve bölgedeki savunmasız insanlara yönelik cinayet ve sindirmelere yardım eden kişi ve şirketlere yaptırım uygulayacaktır. Bu kişi ve şirketlerin isimleri zamanla duyurulacaktır" ifadelerine yer verildi.

Yaptırım kararının alınmasının nedeninin ise "ABD'nin İran'ın son füze denemesini gerekçe göstererek, bazı İranlı şirket ve iş adamlarına yönelik yeni yaptırım listesini duyuracağını bildirmesi ve İranlıların ABD'ye girişini engelleyen kararname" olduğu kaydedildi.