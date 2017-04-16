İran'dan ABD'ye: Nükleer füze için kimseden izin almayız

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, "İran, nükleer füze programı için kimseden izin almayacak" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump geçtiğimiz günlerde İran'daki nükleer anlaşmayı eleştirerek, ABD'nin, seçim kampanyasındaki İran'ın füze programını durduracağını açıklamıştı.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ise nükleer füze programına ilişkin yaptığı açıklamada, "İran, nükleer füze programı için kimseden izin almayacak" dedi. Ruhani, "İran silahlı kuvvetlerinin kapasitesinin güçlendirilmesi sadece ülkeyi savunmak amaçlı ve füze ve uçak inşa etmek için hiç kimseden izin istemeyiz" diye konuştu.



İran'ın saldırgan hedeflerinin olmadığını ancak barışın da tek yönlü bir yol olmadığını kaydeden Ruhani, diğer tarafın barışçıl olmadığını bu yüzden ihtiyatlı olma ihtiyacının bulunduğunu söyledi.



ABD Senatosu geçtiğimiz günlerde, İran'ın balistik füze ve diğer nükleer olmayan faaliyetlerine karşı yeni yaptırımlar koyan bir tasarıyı, İran'daki cumhurbaşkanlığı seçimleri gerekçesiyle ertelemişti. İran ise füze testlerinin nükleer anlaşma kapsamında olmadığını belirtiyor.