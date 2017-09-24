İrem Derici'den açıklama

Yoğun bakımda tedavisine devam edilen İrem Derici sosyal medya hesabından hayranlarına mesaj yayınladı. Derici, hastalığı boyunca yaşadığı acıyı ve pişmanlığı sevenleriyle paylaştı.



Durumunun gün be gün daha iyiye gittiğini söyleyen Derici şu sözleri dile getirdi: "Yoğun bakımda 16.gecem. Genel hissiyat: Pişmanlık, yanlızlık, sonu gelmeyen, süründüren ağrılar, boynu büküklük... Üzemem ben sevdiklerimi bir daha!

Değerlerim gün be gün yükselip güzelleşiyorsa Allah'a açtığınız o minicik elerinizden, kocaman dualarınızdandır... İYİ GECELER BENİM DEV AİLEM"