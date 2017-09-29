İrem Derici’den haber var

Sağlık sorunlarından ötürü bir süre önce sevenlerini endişelendiren İrem Derici’den güzel haberler gelmeye devam ediyor. İrem Derici, 29 Ekim itibariyle sahnelere dönebileceğinin müjdesini verdi. Kısa zamanda aşırı kilo verdiği için sağlığı bozulan ve yoğun bakıma alınan İrem Derici, daha önceden Ankara, İstanbul ve İzmir’de planlanan konser programlarını iptal etmişti.

Doktoru, geçen günlerde durumu düzelen ve yoğun bakım odasından normal hasta odasına geçiş yapan şarkıcıya, 29 Ekim itibariyle sahnelere dönebileceğinin müjdesini verdi.

İSTANBUL DIŞI KONSER VERMESİ YASAK

Konser yasağı kalkan ve hızlıca kilo almaya başlayan Derici, sağlığı için şimdilik İstanbul dışında sahneye çıkmayacak.