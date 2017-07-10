İrem Derici'nin şarkısı sakız manisi çıktı!

İrem Derici, yaz aylarının başında çıkardığı ‘Tektaş’ şarkısıyla izleyicileriyle buluştu.

Derici’nin söz ve müziği Çağrı Telkıvıran imzası taşıyan eserinin sözleri bir sakız markasının paketlerine yazdırdığı maniden oluştuğu ortaya çıktı.

‘Tektaş’ şarkısının girişinde yer alan “Yıldızlar yanında sönük, aşkı kalbi kadar büyük, bir gün kapımı çalacak, elinde tektaş bir yüzük” sözleri bir sakız markasının 2012 yılında piyasaya sürdüğü paketlerinde yer alıyor.

İşte o mani: