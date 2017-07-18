Irina Shayk’ın kızı ilk kez görüntülendi

31 yaşındaki Rus model, önceki gün Los Angeles’ta yürüyüşe çıktı. Doğum yaptıktan sonra paparazzilerle arasına mesafe koyan Shayk, bu kez daha sempatikti.

Shayk’ın ünlü aktör Bradley Cooper ile birlikteliğinden dünyaya gelen kızı Lea da bu gezinti sırasında ilk kez bu kadar yakından görüntülendi. Mavi gözleri ve tombul yanaklarıyla dikkat çeken Lea, annesinin kucağında meraklı gözlerle etrafı seyretti.

Irina Shayk ile Bradley Cooper’ın bir süre önce nişanlandığı iddia ediliyor. Shayk, kızı Lea sayesinde anne olan Victoria’s Secret mankenleri kervanına katıldı.