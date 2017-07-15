Irkçı Airbnb ev sahibine müthiş ceza!

ABD'de Asya kökenli bir misafiri evinde ağırlamayı reddeden Airbnb ev sahibi, 5 bin dolar cezanın yanı sıra kamu hizmetinde gönüllü çalışacak ve bir üniversitenin Asya-Amerika Çalışmaları bölümünden ders alacak. Trump destekçisi ev sahibinin, misafire 'Tek sözcük her şeyi anlatıyor, Asyalı' ve 'Dünyadaki son kişi olsan da yine sana evimi kiralamam' mesajları attığı ortaya çıktı.

Ünlü ev kiralama sitesi Airbnb'de bugüne kadar örneğine çok az rastlanan bir ceza kesildi.

ABD California'da Airbnb üzerinden evini kiralayan Tami Barker, Asya kökenli misafiri ırkçı gerekçelerle geri çevirdi.

California Eyaleti Adil İstihdam ve İskan Dairesi (DFEH), Asya kökenli ABD vatandaşı Dyne Suh'u dağ evine kabul etmeyen Barker'a 5 biş dolar para cezasının yanı sıra bir vatandaşlık hakları kuruluşunda gönüllü olarak çalışma ve bir üniversitenin Asya-Amerika Çalışmaları bölümünden ders alma cezası verdi.

Ev sahibi Barker, olayın yargıya taşınmaması için eyaletin verdiği cezayı kabul etti.

İğrenç mesajlar!

Nişanlısıyla hafta sonunu geçirmek üzere şubat ayında dağ evini kiralayan Suh'un rezervasyonu, yanlarında iki arkadaşlarıyla birlikte mekana varmasından dakikalar önce iptal edilmişti. Barker'ın misafiri Suh'a iptal nedenini anlatırken 'Tek sözcük her şeyi anlatıyor, Asyalı' diye mesaj attığı ortaya çıkmıştı.

Barker yine aynı mesajlarda, 'Dünyadaki son kişi olsan da yine sana evimi kiralamam', 'Yabancıların bu ülkede bize ne yapacağımızı öğretmesine müsaade edemem. Bu yüzden başımızda Trump var' demişti.

Uygulama, California merkezli Airbnb'nin DFEH ile şubat ayında imzaladığı anlaşmanın ardından verilen ilk ceza oldu. Anlaşma, Airbnb müşterilerinin ırkçılıkla ilgili şikayetlerinin denetlenmesini içeriyordu.