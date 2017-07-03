Irkçı Elam dan şok açıķlama

Federal çözüm karşıtı ırçı ELAM suskunluğunu bozdu. Tarafların BM’ye sunduğu paketler ELAM’ı çileden çıkarttı.

ELAM bir yazlılı açıklama yaparak, federal çözümü “bölücü çözüm” olarak niteledi ve pazarlık edilmemesini talep etti. ELAM açıklaması şöyle: “Crans Montana’dan gelen, güvenlik ve garantiler başlığına, dönüşümlü başkanlığa ve dört özgürlüğe ilişkin bilgiler, kaygı vericidir. Hükümet yanlış federasyon çerçevesi içinde mahsur kaldıkça, acı verici uzlaşmalara boyun eğmeye mecbur kalacaktır. Tüm siyasi parti liderlerine, vatanımızın ve halkımızın adaletinin, yaşayabilirliği kuşkulu bölücü çözümlerle pazarlık edilemeyeceği yönünde açık mesaj gönderiyoruz”.