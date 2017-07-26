Irkçı gemiyle ilgili skandal iddia!

HABERKIBRIS ÖZEL

Avrupa’da Defend Europe isimli aşırı sağcı grubun topladıkları fonlar ile satın aldıkları ve mülteci gemilerini engellemek üzere yola çıkan “C-Star” gemisi dün Mağusa Limanı’na girdi.

Dev-İş'e bağlı Emek-İş Genel Sekreteri Hasan Yıkıcı'nın açıklamasıına göre DefendEurope hareketinin kullanmak için kiraladığı ve dün Mağusa Limanına demirleyen "C-Star" gemisinde bulunun Sri Lanka uyruklu kişilerin sığınma başvurusu yaptı,

Geminin bugün limandan ayrılması beklenmekteydi. Yıkıcı, geminin insan kaçakçılığına karıştığına dair iddiaların da olduğunu belirtti.