Ironman oldular

9 Temmuz Pazar günü Almanya’nın Frankfurt şehrinde yapılan Ironman yarışına KKTC’den 4 triatlet katıldı.

Murat Mehrübeoğlu, Yankı Karadağlı, Serkan Yürür ve Berkay Ramiz’in katıldığı yarışta, triatletler ülkemizi başarılı bir şekilde temsil ettiler.

3200 yarışmacının kayıt yaptırdığı yarışmada Berkay Ramiz 11.38, Serkan Yürür 13.08, Murat Mehrübeoğlu 13.18, Yankı Karadağlı ise 13.50 saatlik derecelerle bitiş çizgisini geçmeyi başardılar.

Yarışmayı bitirmenin başarı sayıldığı ve 15 saat zaman aşımına takılmadan bitirenin Ironman olarak adlandırıldığı yarışmayı tamamlayan 4 triatlet, 3.8km yüzme, 180km bisiklet ve 42.2km lik mesafeleri tamamlayarak “Ironman” madalyalarını aldılar.

Sıcak havanın ve şiddetli rüzgarın hakim olduğu parkurda yarışmacılar zorlu koşullarda yarıştı. Organizasyonda yaklaşık 2000 bin gönüllü görev alırken çok sayıda seyircinin etkin katılımıyla parkur renkli görüntülere sahne oldu.

Serkan Yürür