İş kazasının yaşandığı şantiye kapatıldı

Cumartesi günü İskele’ye bağlı Çayırova Köyü’nde bulunan “Premix” isimli hazır beton şantiyesinde yaşanan ve 1 kişinin ölümüyle sonuçlanan iş kazasıyla ilgili de açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ersan Saner, olayın duyulmasından hemen sonra, Bakanlığa bağlı Gazimağusa Çalışma Dairesi Bölge Amiri’nin olay yerine giderek, uzman polis ekipleri ile birlikte incelemelerde bulunduğunu ifade etti.

Bakan Saner konuyla ilgili şunları kaydetti:

“Yapılan incelemeler sonucunda hayatını kaybeden Bangladeş uyruklu 39 yaşındaki İdris Dhali’nin çalışma izinli olduğu tespit edilmiştir. Yaşanan üzücü olay sonrasında şantiye, Çalışma Dairesi tarafından kapatılmıştır. Bakanlığımız konuyu yakından takip etmekte olup daha ayrıntılı açıklamayı, ilerleyen günlerde Çalışma Dairesi uzman ekipleri ve polis uzman ekiplerinin incelemesini sonuçlandırmasının ardından ivedi ve şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşacaktır.”