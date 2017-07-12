İşçiler hala güneşin altında çalışıyor!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önümüzdeki 3 gün boyunca ( 12,13 ve 14 Temmuz) güneş altında saat 12.00-16.00 arasında çalışmanın yasaklandığını duyurmuştu.

Konuyla ilgili Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu'nun (Dev-İş) resmi sosyal medya hesabından paylaşılan fotoğrafta, Lefkoşa'daki bir inşaatın saat 12.44 olmasına rağmen güneşin altında işlediği açıkca görülüyor.

DEVLET DENETİMDE BİR KEZ DAHA SINIFTA KALDI

Dev-İş Başkanı Hasan Felek bugün, fotoğraflar çekilmeden birkaç saat önce gerçekleştirdiği açıklamasında, “12.00-16.00 saatleri arasında dışarıda çalışmayı yasaklayarak anlamlı bir adım atan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın bugünlerde maksimum denetleme yapması gerek” demişti.

Fotoğraflarda da görüldüğü üzere denetim yönünden hükümet bir kez daha sınıfta kalıyor.

Kaynak:DETAYKIBRIS