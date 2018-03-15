Işık: Yasalar geciktirilmeden çıkarılsın

Hasan Yılmaz Işık bildirisinde, Tüketiciler Günü’nün tarihi hakkında bilgi verdi, son yıllarda dernek olarak gerçekleştirdikleri faaliyetleri aktardı.

Işık, bildirisine “On binlerce tüketici hakkını koruduk. Onların teşekkürü ve mutluluğu bize yeter” ifadelerini kullandı.