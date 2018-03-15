Işık: Yasalar geciktirilmeden çıkarılsın
KKTC Tüketiciler Derneği Başkanı Hasan Yılmaz Işık, 15 Mart Dünya Tüketiciler Günü dolayısıyla bildiri yayımlayarak tüketici hakları ve sorunlarıyla ilgili bekleyen yasaların geciktirilmeden çıkarılmasını talep etti.
15/03/2018
Hasan Yılmaz Işık bildirisinde, Tüketiciler Günü’nün tarihi hakkında bilgi verdi, son yıllarda dernek olarak gerçekleştirdikleri faaliyetleri aktardı.
Işık, bildirisine “On binlerce tüketici hakkını koruduk. Onların teşekkürü ve mutluluğu bize yeter” ifadelerini kullandı.