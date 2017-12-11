Işık yayan canlı dövme icat edildi

Gelecekte giyilebilir kimyasal sensörlerin hayatlarımızdaki yeri daha geniş olacağa benziyor.

ABD'nin önde gelen üniversitelerinden Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde (MIT) görev alan bir grup bilim insanı yeni bir dövme türü icat etti.

Canlı bakterileri içeren bir karışımın basılmasıyla yapılan bu dövme, için 'canlı dövme' benzetmesi yapılıyor.

Zira söz konusu karılşım özel bileşiklerle etkileşim halindeyken floresan etkisi gösteriyor. Deriye kimyasal maddeler konulduğunda dövmenin ilgili bölmesi ışık vermeye başlıyor.

Söz konusu icat dövme sevdası nedeniyle acıya maruz kalınmasının da önüne geçmeye aday gibi duruyor. ABD'li dövme sanatçısı Andy Eschenbach insan vücudunun en acı veren dövme bölgelerini açıklamıştı.

Dövme yapılırken yaşanan titremenin ve sesin saniye saniye duyulduğunun altını çizen Eschenbach'e göre dövme yaptıranları en çok zorlayan bölge baş.

Yüze yapılan dövmelerin de son derece acı verici olduğunu belirten Eschenbach uyarıyor: Sakın yapmayın.

Ele yapılan dövmelerin son dönemde trend olduğunun altını çizen Eschenbach, bu bölgede en çok acı veren noktanın avuç içi olduğunu belirtiyor.

"Göğüse yaptırılan dövmenin göğüsün bıçakla ikiye ayrılması kadar acıttığını duydum"

Bazı müşterilerin acı çektiği bu bölge kimileri tarafından hissedilmiyor.

bu bölgelere yapılan dövmelerin son derece acı verici olduğunu belirten Eschenbach, bazı durumlarda acıyı gidermek için ilaçlara başvurmak durumunda kaldıklarının altını çiziyor.

"Kalçaya yapılan dövmeler sizi oldukça rahatsız edebilir"

"Dize yapılan dövmelerde hissedilen acı ise çoğunlukla insanların dizlerine dokunmasından hoşlanmayan müşterilerin tepkilerinden kaynaklanıyor"

Ayak bölgesine yapılan dövmenin hatırı sayılır miktarda acıya sebep olduğunu belirten Eschenbach uyarıyor: Yine de insanların anlattığı kadar acıtmıyor.

Diğer bölgelere oranla buranın daha az acı verdiğini belirten Eschenbach, "Yine de bu bölgeye dövme yaptıran çoğu kişi cehennem azabı yaşadıklarını iddia eder" diyor.