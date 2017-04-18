Işıkta durmadı karşıdan gelene çarptı

Lefkoşa’daki Dr Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde dün meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Saat 19.45 sularında meydana gelen kazada, Doğan Taliman yönetimindeki LC 241 plakalı Kamyon araçla Altınbaş ışıklarına geldiği sırada kırmızı ışık yamasına rağmen yoluna devam ederek o esnada yeşil ışık yandığı için sanayi bölgesi yönünden hareket eden DP 036 plakalı araç sürücüsü Osman Çakkol’a çarpması sonucu meydana geldi.

Hastaneye kaldırıldı

Kaza sonucu yaralanan Osman Çakkol, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırılarak ilk yardım tedavisinin ardından müşahede altına alındı. Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

YENİBAKIŞ