İskele “bende varım” dedi: 4-1

Yer: İskele Cumhuriyet Stadı

Hakemler: Kerem Eran **, Mert Ercan Bulut **, İsfendiyar Açıksöz **

Birliği: Ali ***, Sinan ***, Sercan ***, Yusuf ***, Ertan ***, Malik ***, Emeka ***, Emir *** (Dk.79 Sertan *), Mehmet *** (Dk.90 Mehmet Aylanç), Şenol ***, Tonbara *** (Dk.70 İbrahim **)

D.T. Birliği: Ozan *, Hasan *, Ahmet Sönmez *, Emek *, Koral *, Ahmet Coşkun *, Aydın * (Dk.58 Rasaq) Dk.75 Tunahan), Kenan *, Selim *, Osei * (Dk.58 Ahmet Saygı), Rahemm *

Goller: Dk.28, Dk.74 Şenol, Dk.45 (pen) Ertan, Dk.57 Sercan (G.Birliği) – Dk.78 Hasan (DTB)

K-PET Süper Lig’in 12. haftasında Gençler Birliği sahasında konuk ettiği Doğan Türk Birliği’ni 4-1 mağlup ederek zirve yarışına yeniden ortak olurken haftaya lider giren Doğan, takipçilerinin de mağlup olmasıyla koltuğu kaybetmedi. İskele Cumhuriyet Stadı’ndaki karşılaşmada ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 28 ve 74. dakikalarda Şenol, 45’te penaltıdan Ertan ve 57. dakikada Sercan kaydetti. 5 maçlık galibiyet serisi sonlanan Doğan’ın tek golü 78’de Hasan’dan geldi. Bu sonuçla Gençler Birliği puanını 21 yaparak zirve ile arasındaki farkı 2’ye indirdi. 23 puanda kalan Doğan ise ikinci Binatlı ve üçüncü Çetinkaya’nın mağlup olmasıyla liderlik koltuğunu kaptırmadı.

Maçın önemli anları

Dk.28: Ertan’ın soldan ortasında Emeka vurdu seken topu Şenol filelere gönderdi. (1-0)

Dk.42: Sercan’ın şutunda top kaleci Ozan’da kaldı.

Dk.45: Ahmet Coşkun ceza alanı içinde Tonbara’yı düşürdü, hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı Ertan gole çevirdi. (2-0).

Dk.45+1: Emir’in serbest vuruştan direk kaleye yolladığı top üst direğe çarpıp auta çıktı.

İlk devre 2-0 ev sahibi takım üstünlüğünde geçildi.

Dk.50: Aydın ceza sahası dışından vurdu top yan direkten geri geldi.

Dk.57: Sercan sağdan geldi pasında Şenol topuk pasıyla tekrar Sercan’a bıraktı ve Sercan’ın yakın mesafeden vuruşunda top filelere gitti. (3-0)

Dk.60: Kenan’ın ceza alanı dışından kullandığı serbest vuruşta top yan direkten geri geldi.

Dk.69 Tonbara’nın pasında Emeka sert vurdu top üst direkten auta gitti.

Dk.74: İbrahim topu Şenol’un önüne bıraktı, Şenol da düzgün bir vuruşla farkı 4’e çıkaran golü attı: (4-0).

Dk.78: Selim sağdan getirdi, ortasında Hasan Kanlı gelişine vurdu ve top filelere gitti. (4-1).

Karşılaşma 4-1 Gençler Birliği galibiyetiyle sona erdi.