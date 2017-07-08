İskele Festivali’nde “Çocuk Şöleni” var

49. Geleneksel İskele Festivali’nde yarın akşam “Çocuk Şöleni” var. Şölen saat 20.00'de başlayacak.

İskele Belediyesi açıklamasına göre, şölen çerçevesinde Sami Yakar yönetmenliğindeki İskele Belediye Tiyatrosu, 1900’lü yılların başında sessiz sinemanın en bilinen karakterlerinden biri olan Charlie Chaplin gösterisi ile sahneye çıkacak.

Berkan Öztürk, Bilal Dericioğlu, Ebru Kırmızı ve Ufuk Fırat’ın rol aldığı Charlie Chaplin gösterisi, saat 21.00'de İskele Açık Hava Kültür Merkezi’nde yer alacak.