İskele halı sahada şampiyon Larnaka Gençler Birliği

49. Geleneksel İskele Festivali’nin olmazsa olmazlarından biri haline gelen ‘Minikler Halı Saha Futbol Turnuvası’nda 2017 kupası sahibini buldu. İskele Belediye personeli merhum Ahmet Demir ile İskele’nin sevilen isimlerinden merhum Cemal Rebge anısına düzenlenen turnuvada kupayı evine götüren takım Larnaka Gençler Birliği oldu. Turnuvanın ayakta alkışlanan olayı ise 3’lük maçı için sahaya çıkan İskele Trabzon Spor ile Geçitkale Günay Spor Kulübü karşılaşması oldu. Karşılaşmanın açılış vuruşunu yapan İsmail Teber, spor engel tanımaz dedirtti.

LARNAKA GENÇLER BİRLİĞİ KUPASINI BAŞKAN VE MECLİS ÜYELERİNİN ELİNDEN ALDI

Her yıl, Gençler Birliği Spor Kulübü’ne yıllarca hizmet vermiş olan merhum kişilere ithafen yapılan Minikler Halı Saha Turnuvası bu yıl, geçirdikleri trafik kazası sonucu hayatını kaybeden İskele Belediye personeli merhum Ahmet Demir ile İskele’nin sevilen isimlerinden merhum Cemal Rebge anısına düzenlendi. Centilmence mücadele eden ve dostluk adına goller atan minikler, büyüklerine örnek olarak ayakta alkışlandılar. 5 takımın kupa için mücadele verdiği final gecesinde ipi göğüsleyen Larnaka Gençler Birliği kupasını, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ve meclis üyelerinin elinden alırken, rahmetli Rebge ile Demir’in ailesi de ödül töreninde yer aldı. Birincilik kupasının sahibi Larnaka Gençler Birliği’nde top koşturan çocuklar da kupayı, hayatını kaybeden Belediye Personeli Ahmet Demir’in 1,5 yaşındaki oğlu Ahmet İbrahim’e verdiler. Rahmetli Cemal Rebge’nin ailesi de hakem Turgay Misk’e teşekkür belgesi taktim etti.

TURNUVADA 5 TAKIM MÜCADELE VERDİ

‘Minikler Halı Saha Futbol Turnuvası’ final karşılaşmalarında bir kez daha kıyasıya mücadelelere sahne oldu. İskele Belediyesi’nin sponsorluğunda, Larnaka Gençler Birliği himayelerinde Anavatan Parkı Halı Sahasında 3, 4, 5,6 ve 9 Temmuz tarihlerinde gerçekleşen karşılaşmalarda 5 takım kupa için top koşturdu. Birincilik kupasını kazanan Larnaka Gençler Birliğini, ikincilikte İskele Spor Derneği, üçüncülükte Geçitkale Spor Kulübü dördüncülükte ise İskele Trabzonspor Kulübü takip etti.

Turnuvada dereceye giren takımlar şöyle

1- Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü

2- İskele Spor Derneği(İSDER)

3- Geçitkale Güney Spor Kulübü

4- İskele Trabzonspor Kulübü