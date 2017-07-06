İskele yolunda YİNE KAZA!

Ercan-İskele anayolunda bugün saat 16:15 sıralarında yaşanan trafik kazasında şerit değiştiren bir araç sürücüsünün dikkatsizliği iki araca çarpmasına neden oldu

Kaza nasıl oldu?

Girne'de sakin Şükrü Akçaay yönetimindeki KN 638 plakalı salon aracı ile süratli bir şekilde seyrettiği esnada dikkatsizlik sonucu aynı istikamette seyretmekte olan Mustafa Organ yönetimindeki JY096 plakalı van aracı sağlayıp geçtikten sonra direksiyon hakimiyetini kaybederek sağ şeride geçti.O sırada karşı yönden gelen Cevat Menekşe yönetimindeki TLH948 plakalı aracın sağ yan kısmına çarpması sonucu TLH948 plakalı araç yolun solundan çıkıp takla atarak tarlaya savruldu.KN 638 plakalı araçta çarpmanın etkisiyle yine karşı yönden gelen Hamdi Ünal yönetimindeki NS 652 plakalı araca çarptı.

Olayda yaralanan olmazken araçlarda ciddi hasar oluştu.