İskele’de Arkeoloji Müzesi Yapımıyla İlgili Çalışmalar Sürüyor

İskele’de Arkeoloji Müzesi yapımıyla ilgili çalışmalar sürüyor.

İskele Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre çalışmalar geçtiğimiz yıl Aralık ayında İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ve Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile imzalanan protokolün ardından çalışmalar hız kazandı.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ile Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Müdürü Fuat Azimli de Arkeoloji Müzesi’nin yapılacağı alandaki çalışmaları yerinde inceledi, çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

İskele Belediyesi ile Turizm ve Çevre Bakanlığı arasında Aralık 2016’da imzalanan protokol gereği, Mayıs 2017’de açılması planlanan Arkeoloji Müzesi ile birlikte İskele’ye 3 ay sonra da, Turizm Tanıtma Birimi ile Eski Eserler Şubesi de açılacak.