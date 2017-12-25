İskele’de Noel etkinliği

İskele Belediyesi, ilçede yaşayan yabancılara yönelik Halk Plajı’nda Noel etkinliği düzenledi.

Bu yıl 3’üncüsü düzenlenen etkinlikte ayrıca Kanser Hastalarına Yardım Derneği yararına bağış da toplandı.

Etkinlikte ilk olarak bölgede yaşayan İngiliz ve Ruslar söz alarak herkesin yeni yılını kutladı ve etkinliğin çok önemli bir amacı olduğunu Kanser Hastalarına Yardım derneğine bağış yapılacağını belirtti.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu da etkinliğe ilişkin bilgi verdi.

Sadıkoğlu, bölgede yaşayan yabancılara yönelik olarak bu yıl 3’üncü kez etkinlik düzenlediklerini söyleyerek etkinliğin ayrıca Kanser Hastalarına Yardım Derneği yararına yapılmasının farkındalık yaratmak adına önemli olduğunu kaydetti.

Denize girerek Noel’i kutlayan yabancılar eğlenceli bir gün geçirdi.