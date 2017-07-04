İskele'de Satranç Turnuvası’na rekor katılım
04/07/2017
49. İskele Festivali kapsamında bu yıl 17.’si gerçekleşen Satranç Turnuvası’na rekor katılım gerçekleşti. Kendisine güvenen 140 kişinin katıldığı turnuva 10 kategoriden oluştu. İskele Belediyesi’nin katkılarıyla Şah Mat Satranç ve Kültür Derneği Direktörü Ahmet Türeller tarafından İskele Belediye Gazinosu’nda düzenlenen turnuvada kazananlara kupanın yanı sıra para ödülü verilirken, tüm çocuklara ise madalya ve belge verildi. Dün (2 Temmuz) gerçekleşen turnuvanın sonunda kazananlara ödüllerini İskele belediyesi Meclis Üyesi Sefa Kurukafa, Şah Mat Satranç ve Kültür Derneği Direktörü Ahmet Türeller ve Türkiye Satranç Federasyonu Milli Takım Antrenörü FT İhsan Kılıç verdi.
Adanın her tarafından katılan satranççılara Türkiye, Moldovya ve Zimbabwe’ den gelen usta satranççılar da eşlik etti.
BÜYÜKLER
1.Julian Baltag
2.Yamaç Samani
3.Hüseyin Serbülent
EN İYİ BAYAN: Merve Altuner
GENÇLER:
1.Doğukan Küçük
2.Aliye Orkun
3.Gülşah Şeker
EN İYİ BAYAN: Polen Ermetol
ÜMİTLER:
1.Ayşen Sağlamer
2.Ata Atasoy
3.Barış Ali Ömer
EN İYİ BAYAN: Deren KALFAOĞLU
YILDIZLAR
1. Kayra Çerçi
2. Nehir Cantaş
3. Göksu Sungurtekin
EN İYİ BAYAN: Yasmin Daboul
KÜÇÜKLER
a)
1. Ahmet Paşa
2. Boray Kesen
3. Ali Doğan Nay
EN İYİ BAYAN: Çilen Ermetol
b)
1. İlker Sabancı
2. Berk Nay
3. İbrahim Durmuş
EN İYİ BAYAN: Ceren Gülyaprak
c)
1. Gökhan Şeker
2. Mert Kuş
3. Özgün Özay
EN İYİ BAYAN: Derin Boztuna
MİNİKLER
a)
1. Emir Tamburi
2. Osman Şan
3. Mehmetali Gülyaprak
EN İYİ BAYAN: İrem Muk
b)
1. Arda Köle
2. Destina Çıka
3. Efe Gürdoğdu
EN İYİ BAYAN: Masal Tolgar
1. Mustafa Kemal Ata
2. Ezel Özcan
3. İsmail Midem
EN İYİ BAYAN: Buğlem Gökşin
İSKELE YENİ BAŞLAYANLAR
1.Azra Durak
2.Eyüp Hasan Evran
3. Mustafa Kemal Gülyaprak
EN İYİ BAYAN: Selay Kesen
EN İYİ İSKELİLİLER
1. Hasan İmre
EN İYİ ANNE: Nezafet Nay
EN İYİ BABA: Mehmet Çıka