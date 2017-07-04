İskele'de Satranç Turnuvası’na rekor katılım

49. İskele Festivali kapsamında bu yıl 17.’si gerçekleşen Satranç Turnuvası’na rekor katılım gerçekleşti. Kendisine güvenen 140 kişinin katıldığı turnuva 10 kategoriden oluştu. İskele Belediyesi’nin katkılarıyla Şah Mat Satranç ve Kültür Derneği Direktörü Ahmet Türeller tarafından İskele Belediye Gazinosu’nda düzenlenen turnuvada kazananlara kupanın yanı sıra para ödülü verilirken, tüm çocuklara ise madalya ve belge verildi. Dün (2 Temmuz) gerçekleşen turnuvanın sonunda kazananlara ödüllerini İskele belediyesi Meclis Üyesi Sefa Kurukafa, Şah Mat Satranç ve Kültür Derneği Direktörü Ahmet Türeller ve Türkiye Satranç Federasyonu Milli Takım Antrenörü FT İhsan Kılıç verdi.

Adanın her tarafından katılan satranççılara Türkiye, Moldovya ve Zimbabwe’ den gelen usta satranççılar da eşlik etti.

BÜYÜKLER

1.Julian Baltag

2.Yamaç Samani

3.Hüseyin Serbülent

EN İYİ BAYAN: Merve Altuner

GENÇLER:

1.Doğukan Küçük

2.Aliye Orkun

3.Gülşah Şeker

EN İYİ BAYAN: Polen Ermetol

ÜMİTLER:

1.Ayşen Sağlamer

2.Ata Atasoy

3.Barış Ali Ömer

EN İYİ BAYAN: Deren KALFAOĞLU

YILDIZLAR

1. Kayra Çerçi

2. Nehir Cantaş

3. Göksu Sungurtekin

EN İYİ BAYAN: Yasmin Daboul

KÜÇÜKLER

a)

1. Ahmet Paşa

2. Boray Kesen

3. Ali Doğan Nay

EN İYİ BAYAN: Çilen Ermetol

b)

1. İlker Sabancı

2. Berk Nay

3. İbrahim Durmuş

EN İYİ BAYAN: Ceren Gülyaprak

c)

1. Gökhan Şeker

2. Mert Kuş

3. Özgün Özay

EN İYİ BAYAN: Derin Boztuna

MİNİKLER

a)

1. Emir Tamburi

2. Osman Şan

3. Mehmetali Gülyaprak

EN İYİ BAYAN: İrem Muk

b)

1. Arda Köle

2. Destina Çıka

3. Efe Gürdoğdu

EN İYİ BAYAN: Masal Tolgar

1. Mustafa Kemal Ata

2. Ezel Özcan

3. İsmail Midem

EN İYİ BAYAN: Buğlem Gökşin

İSKELE YENİ BAŞLAYANLAR

1.Azra Durak

2.Eyüp Hasan Evran

3. Mustafa Kemal Gülyaprak

EN İYİ BAYAN: Selay Kesen

EN İYİ İSKELİLİLER

1. Hasan İmre

EN İYİ ANNE: Nezafet Nay

EN İYİ BABA: Mehmet Çıka