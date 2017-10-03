İskeletlerden yapılan kilise: San Bernardino Alle Ossa

an tarafındaki mezarlıkta yer kalmayınca 1210 yılında kemikleri saklamak için inşa edilen yapı, 1269'da kilise oldu.

1679'da yenilenen kilise, 1712'de bir yangın yüzünden tahrip oldu.

Fakat daha sonra eski kiliseye, daha büyük bir kilise eklendi ve Siena'lı Aziz Bernardino'ya adandı.

Çatı kemeri, 1695 yılında Sebastiano Ricci tarafından Triumph of Souls and Flying Angels (Ruhların Zaferi ve Uçan Melekler) ile yenilendi.

Pandantiflerde ise Kutsal Bakire, St. Ambrose, St. Sebastian ve Siena'lı St. Bernardino resmedildi.

Niş ve kapılar ise kemiklerle, Rokoko stilinde dekore edildi.