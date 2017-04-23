'İskeleyle birlikte hayallerimiz de yıkıldı'

Mağusa Serbest Limanı içerisindeki balıkçı teknelerinin bulunduğu bölgedeki beton iskele çöktü. Çökmenin etkisiyle 2 tekne battı, bazı balıkçıların ağları parçalandı. Yarısı beton yarısı ahşap zeminden oluşan yaklaşık 100 metrelik iskelenin karaya bağlanan beton kısmının aniden çökmesi, bölgede tedirginlik yarattı.

İskelenin çökmesi nedeni ile gemi sahipleri ise mağdur oldu. HABER KIBRIS’a konuşan vatandaşlar yaşadıkları mağduriyeti anlattı.

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GEMİME ULAŞAMIYORUM

“Hiç bir liman sorumlusu bana telefon edip bu durumu haber vermedi. İskelenin çöktüğünü haberlerden duydum. Lefkoşa’dan çıkıp geldim dün hiç birşey yapamadık. Bugün çöken iskelenin yerine portatif bir iskele koymuşlar ancak buradan karşıya geçmek imkansız. Fakat bu iskele hırsızlara davetiye çıkarıyor. Gemime ulaşamıyorum. Sabaha kadar nöbet mi bekleyelim. Siz liman olarak benim paramı alıyorsunuz ama sorumluluklarınızı yerine getirmiyorsunuz. Burada bir güvenlik veya kamera sistemi yok olanlarda iskeleyle birlikte suya gömüldü.”

ŞOK İDDİA

HABER KIBRIS’a konuşan aynı vatandaş şok bir iddia da ortaya attı. İsmini vermek istemeyen vatandaş, iskeleye bir teknenin çarptığını ve ardından yıkıldığını görgü tanıklarının bu durumu kendisine anlattığını söyledi.

“YETKİLİ AĞIZLARDAN TEK KELİME DUYMADIK”

Tur teknesi sahibi Birol Adalıer ise şunları söyledi: Ben teknem için 50 bin TL harcadım bu tekneyi şimdi nereye götüreyim. Burada bir kaza yaşadık ama plansız programsız hareket edildi. Yasal bir ağızdan tek kelime duymadık. Burada acil bir durum vardır. Yetkili ağızlardan bir kelime duymak istiyoruz. Burada yüzbinlerce sterlinlik tekneler kaldı. İskelenin yıkılmasıyla hayallerimiz de yıkıldı. Limana tek bağlantımız da suya gömüldü. Bu iskelenin yenilenmesi için ciddi bir çalışma yapılması gerekiyor. Bir ayda bu iskelenin tümü yenilenebilir.