İspanya'da 13 'seks kölesi' kurtarıldı

İspanya'da polis, Bulgaristan merkezli bir organize suç örgütünün zorla fuhuş yaptırdığı iddia edilen 13 kadını, ünlü tatil beldesi Marbella yakınlarında yaptığı baskınla kurtardığını açıkladı.

Kadınların Bulgaristan'dan Costa del Sol'a getirildikleri ve Marbella'ya yakın başka bir tatil mekanı olan Puerto Banus sokaklarında zorla çalıştırıldıkları belirtildi.

Avrupa çapında yapılan baskınlarla da suç örgütüne üye oldukları iddia edilen 34 kişi gözaltına alındı.

İspanya polisi, Bulgar örgütün bu pahalı tatil yöresinde 'tam bir kontrol' sağladığını söyledi.

Polis kadınlara, müşterilerine yönelik hırsızlık yaptırıldığını da belirtti.

Bazı kadınlara uyuşturucu kullandırılmış olabileceği de açıklandı.

Baskınlar, suç örgütünden kaçan bir kadının polisi bilgilendirmesinden yaklaşık üç yıl sonra gerçekleştirildi.

Örgüte yönelik operasyonlarda Europol (Avrupa Polis Ofisi) ve Bulgar Emniyeti ile çalışan İspanyol polisi, gözaltı işlemlerinin büyük bölümünün İspanya'da, sekizininse Bulgaristan'da yapıldığını belirtti.