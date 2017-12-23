İsrail askerleri Noel Baba'yı vurdu

İsrail askerleri, ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıma kararına tepki için Gazze sınırında düzenlenen gösteride Noel Baba kostümü giyen bir Filistinliyi vurdu, Filistinli genç yaralandı.

Gazze'nin Han Yunus kentinde toplanan Filistinliler, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma ve Tel Aviv'deki büyükelçiliklerini Kudüs'e taşıma kararını protesto etti.

Bazı göstericiler, İsrail güçlerinin gösteriye gaz bombasıyla müdahalesinden etkilendi.

Kudüs konusunda Müslümanlar ile Hristiyanların görüş birliği içerisinde olduğuna dikkat çekmek için "Noel Baba" kostümü giyen Filistinli, Gazze'nin doğu sınırında İsrail askerleri tarafından gerçek mermiyle vuruldu.

Arkadaşları tarafından bölgeden uzaklaştırılan Filistinli genç, tedavi için hastaneye kaldırıldı.