İsrail binlerce yerleşimi yasallaştırdı

İsrail parlamentosu işgal altındaki Filistin topraklarında yasa dışı olarak inşa edilmiş binlerce yerleşimin yasallaştırılmasını onayladı.

Filistinliler kararı “hırsızlığın yasallaşması” sözleriyle kınadı.

Yerleşimler, Batı Şeria’da özel mülkiyet kapsamındaki topraklar üzerinde bulunuyor. Parlamento’dan 52’ye karşı 60 oyla geçen yasa İsrail’in bu topraklara el koymasını kanun dışı olmaktan çıkarıyor.

BBC Türkçe’nin haberine göre; arazinin Filistinli sahiplerine başka bir toprak parçası ya da para verilmesi öngörülüyor.

Filistin Kurtuluş Örgütü yasanın “hırsızlığın yasallaşması” anlamına geldiğini ve “İsrail hükümetinin bütün siyasi çözüm ihtimallerini ortadan kaldıracağını” gösterdiğini söyledi.

Tasarının Parlamento’dan geçmesi sadece sembolik bir anlam taşıyor olabilir, çünkü yasa İsrail Yüksek Mahkemesi’nin özel mülkiyet kararlarıyla çelişiyor.

İsrail Başsavcısı yasanın anayasaya aykırı olduğunu ve Yüksek Mahkeme’de yasayı savunmayacağını açıkladı.

Reuters haber ajansı bazı siyasi kaynaklara göre; Uluslararası Ceza Mahkemesi’nde dava açılmasına olanak sağlayacağı gerekçesiyle Başbakan Binyamin Netanyahu’nun da yasaya karşı olduğunu belirtiyor.

İsarilli insan hakları örgütü B’Tselem de yasanın “İsrail’in Filistinliler üzerindeki kontrolünü ya da onların topraklarını çalmayı bırakmayacağını gösterdiğini” söyleyerek tepki gösterdi.

TRUMP ETKİSİ

Koalisyon ortağı aşırı sağcı Yahudi Evi Partisi milletvekili Bezalel Smotrich, tasarının yasalaşmasından sonra Amerikan halkına Donald Trump’ı seçtikleri için teşekkür ederek “muhtemelen o olmasaydı yasa tasarısının geçmeyeceğini” söyledi.

İnsan Hakları İzleme Örgütü yasanın “İsrail’in uluslararası hukuku gözardı ettiğini” gösterdiğini, “Batı Şeria’daki fiili kalıcı işgali” derinleştirdiğini ve “Trump yönetiminin onları (İsrail hükümetini) Uluslararası Ceza Mahkemesi tetkikinden koruyamayacağını” söyledi.

Donald Trump, Yahudi yerleşimlerine sıcak bakan bir yetkiliyi İsrail Büyükelçisi olarak atadı ve seçim kampanyası sırasında ‘ABD Büyükelçiliğini Kudüs’e taşıma’ vaadinde bulundu.

Pek çok ülke ise yerleşimleri yasa dışı olarak görüyor.

Koalisyon ortağı aşırı sağcı Yahudi Evi Partisi, geçen hafta 330 yerleşimcinin Filistin topraklarındaki bir özel mülkiyetten zorla çıkarılmalarının ardından yasanın geçmesi için baskısını artırmıştı.