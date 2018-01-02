Filistin'in "cesur kızı" lakabıyla tanınan ve İsrail askerlerince gözaltına alınan 16 yaşındaki Ahed Tamimi ilk kez mahkemeye çıkarıldı.

Filistinli 16 yaşındaki Ahed Tamimi 19 Aralık'ta İsrail askerlerine tokat attığı gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.



Ofer hapishanesindeki askeri mahkeme 16 yaşındaki Filistinli kız Ahed Tamimi'yi İsrail askerlerine saldırmak, askerlerin görev yapmalarını engellemek ve askerlere taş atmakla suçladı.



Savcı, dava sonuçlanana kadar Tamimi'nin gözaltında tutulmasını istedi. Mahkeme Tamimi'nin avukatına savunma hazırlaması için ek süre de verdi.



Filistinliler için bir sembole dönüşen Ahed Tamimi, İsrail askerlerine karşı gösterdiği tavır nedeniyle İstanbul'da "Hanzala Cesaret Ödülü"ne layık görülmüştü.